El BNG local pide congelar la subida de un 4% de los sueldos de la corporación municipal
El grupo municipal del BNG pide no aplicar la subida del 4% contemplada en los presupuestos municipales para los ediles del Concello con dedicación exclusiva o parcial. Su portavoz, Xabier P. Igrexas, asegura que con esta subida, los cargos electos percibirían más de 70.000 euros brutos anuales mientras que el salario del alcalde Abel Caballero superaría los 80.000. Unos sueldos que, subrayó Igrexas, incluso «superan amplamente» los de las máximas categorías del personal municipal, incluidos puestos que exigen de una elevada calificación.
- Davila 28/11/2025
