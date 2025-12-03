Aumenta el gasto en juguetes en Vigo: «La media está en 500 euros por niño»

El mes de diciembre debería ser en principio alegre, es de celebración, pero también pueden restar ánimos todos los gastos que vienen de serie. Los regalos obligan a sacar la cartera más de lo habitual y cuando hay niños por medio la cosa se complica. La industria del juguete lleva un par de años padeciendo los efectos de una baja natalidad, del aumento de las compras por internet y de una menor disponibilidad de renta para comprar de las familias. Con todo, los padres siguen haciendo un esfuerzo reseñable a la hora de pasar por caja. Según el Informe sobre la compra de juguetes en España de ALDI 2025, el 63,4% de las familias dedica la mitad o más de su gasto navideño a juguetes. Y, tal y como opina un grupo de 35 padres miembros de las FOANPAS de Vigo, la media de gasto está en 500 euros por cada menor. Excepto el año que se compra una consola de videojuegos, ahí cambia la media y sube. Además, afirman que la inversión general es ligeramente más alta que el año anterior.

Ante el vertiginoso desembolso hay quien toma caminos más austeros y opta por gastar menos. La media española según el estudio antes mencionado está en 170 euros. Una nueva forma de ahorrar es mediante las compras por internet, con las que muchos aseguran que ahorran.

«Ahora es lo más habitual, aprovechar ofertas como el Black Friday y ahorrar tiempo comprando por internet», explican desde el grupo de padres. Por otra parte, una madre de Vigo aseguraba ayer a la salida de un comercio que los precios están ligeramente más altos: «Noto que no bajan, sino que incluso suben. Hay juguetes en páginas alternativas parecidos a los que se encuentran en físico por la mitad de precio», afirma. «Aún así, siempre da la sensación de que comprando en persona va a ser más fácil acertar», añade.

Desde la tienda de juguetes Din Don, en María Berdiales, señalan que efectivamente son muchos los que aprovechan ofertas pasajeras de este tipo para comprar los regalos, pero que todavía es pronto para asegurar que pueda afectar a la campaña.

Lo que sí aventuran son algunos de los grandes éxitos de este año. El top ventas promete ser la taquilla secreta de Vtech: una caja con una contraseña que los niños pueden personalizar para guardar sus pertenencias. También destaca la casa de muñecas de Gabby, basada en una película con el mismo nombre, y todo lo relacionado con Bluey, como figuras o relojes. Otros clásicos como Pokémon también están siempre ahí.