Los 'tentáculos' de Porta do Sol alcanzan Elduayen: abre un nuevo local a los pies del árbol de Navidad

Un nuevo local aflora a unos pasos del árbol de Navidad de Porta do Sol. Se trata de un restaurante de kebabs - pizzería que ocupa un codiciado espacio huérfano desde hace años en el comienzo de la calle Elduayen, una zona mermada desde que se iniciaron las obras en el entorno. «Unos interesados preguntaban hace poco por un lugar en la zona de Príncipe, pero está todo lleno, al igual que en la propia Porta do Sol», relatan a FARO desde la federación Vigo Comercio. Esto provoca que los negocios emergentes opten por hacerse un hueco a los pies de las 'millas de oro' de Vigo, contando como tal igualmente el tramo más céntrico de Urzáiz.

El comercio está emplazado concretamente en el número 4 de la calle Elduayen, un punto en el que permaneció instalada desde finales de los 80 y hasta el 2019 una correduría de seguros, GB&A. Tras su paso por aquí, este negocio se desplazó al número 29 de Policarpo Sanz y el espacio pasó a ser más tarde cobijo para el personal de las obras de Porta do Sol y la misma Elduayen.

Desde ahora, 'resucitará' como un local de hostelería bajo el nombre Anatolía Döner Kebap & Pizza, que hasta el momento ofrecía sus servicios en la peatonal de O Calvario. La denominación de kebap en lugar de kebab indica el probable origen turco de los propietarios.

El nuevo establecimiento en Elduayen. / Cedida

«El alquiler de bajos en ese entorno es carísimo», relata el presidente de Vigo Comercio, Roberto Giráldez, quien, como ejemplo, menciona los 12.000 euros al mes que paga la cafetería El Cañaveral, que se encuentra el proceso de traspaso actualmente. En Príncipe, el montante ronda «los 10.000 euros».

Este nuevo establecimiento de comida le hará competencia en lo que a pizzas se refiere al que tendrá al lado, Il Papero, que, además de helados, ofrece asimismo este clásico plato italiano.

Con la llegada de este negocio, se revitaliza parte de una calle Elduayen 'castigada' por la reforma peatonal del kilómetro cero vigués. Con todo, continúa a la sombra de las citadas 'millas de oro', pues alberga todavía varios locales con la persiana bajada. La esperanza radica en la finalización de la urbanización del Barrio del Cura, prevista para el ocaso del 2027, que levantará más de 250 viviendas.