Zona Franca estrecha lazos con el cónsul luso

El delegado de la Zona Franca, David Regades, y el nuevo cónsul general de Portugal, João Bezerra da Silva, mantuvieron su primera reunión oficial tras el nombramiento del funcionario luso con el que el consulado del país vecino recupera la máxima categoría diplomática en Vigo, después de casi 20 años funcionando como viceconsulado, representación de menor rango.