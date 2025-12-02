Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelven los campamentos inclusivos de Navidad

El Concello de Vigo organiza los campamentos inclusivos de Navidad del programa «Vigo Inclusivo», abiertos a personas de 3 a 64 años. El plazo de inscripción está abierto hasta el 12 de diciembre y cuentan con 30 plazas gratuitas, del 22 al 30 de diciembre en el Verbum. Incluyen talleres, actividades lúdicas, culturales y excursiones para fomentar la inclusión y la conciliación familiar, potenciando también la participación activa de todos los asistentes. Además, la próxima edición de Run Run Vigo incorporará la Carrera Contra el Cáncer con la AECC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents