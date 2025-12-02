Vuelven los campamentos inclusivos de Navidad
El Concello de Vigo organiza los campamentos inclusivos de Navidad del programa «Vigo Inclusivo», abiertos a personas de 3 a 64 años. El plazo de inscripción está abierto hasta el 12 de diciembre y cuentan con 30 plazas gratuitas, del 22 al 30 de diciembre en el Verbum. Incluyen talleres, actividades lúdicas, culturales y excursiones para fomentar la inclusión y la conciliación familiar, potenciando también la participación activa de todos los asistentes. Además, la próxima edición de Run Run Vigo incorporará la Carrera Contra el Cáncer con la AECC.
