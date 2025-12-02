Vigo fue escenario de más de 40 rodajes durante este año

Vigo se consolida como un gran plató para el rodaje de contenido audiovisual. El alcalde, Abel Caballero, presumió de que la urbe ya ha acogido este año 42 grabaciones: un largometraje, series de televisión, documentales, cortometrajes, videoclips o anuncios publicitarios. «Significa un nivel muy importante de valor añadido y de empleo que se queda en Vigo: la mayor parte de los técnicos que contratan estas empresas que vienen a rodar son de aquí. Están formados en Vigo, son chicos y chicas jóvenes», destacó el regidor.

Uno de los proyectos que cobra vida actualmente en la ciudad es la serie Ágata y Lola, que producen la gallega Portocabo y Atresmedia. «Van a estar rodando en Vigo unos cinco o seis meses más», apuntó el alcalde, que visitó hoy el set. Vaticinó que «va a ser de lo más interesante». «Vigo sigue siendo un maravilloso plató de rodaje», anotó.

Para Caballero, la ciudad se ha consolidado como escenario de grabación de series de televisión, películas, programas televisivos, documentales, videoclips o anuncios publicitarios. «Vigo avanza en todas las direcciones», comentó. En total, según informó el Concello, se han grabado en la ciudad 42 proyectos en 320 días de trabajo.

La industria del audiovisual está llamada a tener un peso importante en la ciudad. La Zona Franca, de hecho, impulsa un hub para dar cobijo a profesionales de un sector cada vez más relevante.