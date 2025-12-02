Vigo convocó a 1.500 personas para vacunarse, muy por encima del resto de áreas sanitarias

Un total de 1.556 personas de entre 60 y 69 años acudieron este pasado fin de semana al hospital Álvaro Cunqueiro para vacunarse del virus de la gripe y COVID, muy por encima del resto de áreas sanitarias. A los hospitales de A Coruña o Santiago de Compostela, solo se desplazaron 140 y 924 personas respectivamente, según indica la Consellería de Sanidade. A día de hoy, casi el 60% de los y las mayores de sesenta años ya están vacunados contra el gripe en la comunidad gallega.