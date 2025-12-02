Vigo convocó a 1.500 personas para vacunarse, muy por encima del resto de áreas sanitarias
Un total de 1.556 personas de entre 60 y 69 años acudieron este pasado fin de semana al hospital Álvaro Cunqueiro para vacunarse del virus de la gripe y COVID, muy por encima del resto de áreas sanitarias. A los hospitales de A Coruña o Santiago de Compostela, solo se desplazaron 140 y 924 personas respectivamente, según indica la Consellería de Sanidade. A día de hoy, casi el 60% de los y las mayores de sesenta años ya están vacunados contra el gripe en la comunidad gallega.
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi