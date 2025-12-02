Venezuela golea a Europa en Vigo

La población venezolana continúa ganando peso a pasos agigantados en Vigo. Según los últimos datos poblacionales publicados por el INE, actualmente residen en la ciudad 9.201 venezolanos, casi el doble que en 2021. El éxodo continúa impulsado sobre todo por la incertidumbre que vive el país, que continúa con Nicolás Maduro al frente pese a la presión internacional y el clamor de la oposición tras considerar el último proceso electoral como un fraude. Y Vigo es uno de los destinos predilectos para los emigrantes venezolanos, al considerar que aquí tendrán una gran calidad de vida y pueden desarrollar proyectos de futuro. Es más, los venezolanos son la comunidad extranjera más numerosa en la ciudad olívica, sumando más personas incluso que todos los países europeos juntos.

«Todos los que vienen no lo hacen de un día para otro, llevan meses planificándolo. A nuestro país, desgraciadamente, lo han estropeado», asegura Ana Sara Lera, asesora de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), que tiene su sede en Vigo. En su caso, llegó hace treinta años y forjó su vida aquí: se casó con un vigués con el que tuvo dos hijos. Explica, sin embargo, que la situación en su país de origen preocupa y mucho. El plan de Trump contra el narcotráfico en una operación que ha llevado al cierre del espacio aéreo de Venezuela tiene también consecuencias para los ciudadanos vigueses de ese país. Y es que no podrán volver por Navidad para pasar esas fechas con sus familias. Y, aunque los aviones retomen su actividad normal, muchos no lo harán por temor ante la inestabilidad en la zona.

También hay un numeroso grupo de venezolanos en la ciudad que se han visto obligados a dejar atrás todo lo que tenían en su país para cruzar el charco en busca de una vida mejor: vendieron todas sus propiedades para poder pagarse su llegada a España antes de que consigan la estabilidad laboral. Pero si por algo se caracteriza a la comunidad venezolana de Vigo precisamente es por su capacidad para salir adelante. Muchos se han lanzado al emprendimiento, abriendo tiendas de productos típicos latinoamericanos.

Habrá que ver qué sucede «cuando Venezuela caiga», algo que desde Fevega dan por hecho que ocurrirá en cualquier momento. Desde Fevega afirman que aproximadamente el 80% de los venezolanos que viven en Vigo volverán a su país porque llevan mucho tiempo esperando por un vuelco en la situación política que les permita prosperar en su tierra. Algunos se plantearon volver definitivamente en estos meses pero la inestabilidad y la incertidumbre causada por el cerco de Estados Unidos a Venezuela ha frenado sus planes.

Las oficinas de Fevega reciben, al menos, a cinco personas al día que acaban de llegar y necesitan informarse. Funcionan por cita, pero a veces acuden más. La burocracia y conseguir el NIE sigue siendo uno de los impedimentos con los que se encuentran y la nueva Ley de Extranjería se presenta como una suerte de ruleta rusa.