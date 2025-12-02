Román Rodríguez sobre Medicina: «Sen acordo, vai haber as mesmas prazas e un reparto do financiamento"

El conselleiro de Educación advierte que si no se logra un acuerdo para la descentralización de Medicina y, en consecuencia, se abren nuevas facultades «vai haber as mesmas prazas e un reparto do financiamento». Román Rodríguez defiende que Galicia ya está formando actualmente en las aulas de 1º al número de profesionales sanitarios que serán necesarios en los próximos años, «en torno a 300-400», y apela a la responsabilidad de la Facultad de Santiago.

«Non tería sentido que para formar ao mesmo número de profesionais, os galegos teñan que poñer máis recursos porque simplemente unha parte non está dacordo. Queremos ser moi claros e nítidos neste aspecto porque estamos en tempo de desconto. Somos institucións públicas que xestionamos recursos públicos e que nos debemos a Galicia», declaró esta mañana en el Parlamento.

Román volvió a defender que el reparto de estos estudios por el territorio permitirá hacer frente al relevo generacional de profesores y permitirá integrar a los «grandes profesionales» y equipamientos de los complejos hospitalarios de Vigo y A Coruña, así como del resto de la comunidad. «Queremos que a descentralización vaia a máis para aproveitar os recursos e profesionais e integrar todo este proceso nunha única facultade, que sería a facultade de Galicia»destacó.

El conselleiro ve posibilidades de «salvar» el acuerdo y, preguntado por los periodistas, admitió que habla «informalmente» con el decano de Medicina y los catedráticos que rechazan el documento acordado por las tres universidades y la Xunta. «Percibo que existe unha visión xeral de que é necesario chegar a un acordo e que haberá que fixarse naqueles asuntos que xeneran discrepancias. Pero se perdemos esta oportunidade porque a Xunta de Facultade da USC presente un posicionamiento contrario creo que o futuro nos poñería a cada quen no seu sitio», advirtió.

Respecto a la creación de nuevas facultades en Vigo y A Coruña, Román Rodríguez señaló que «non é unha cousa automática», sino que requiere de un largo proceso pero admite que, si no hay acuerdo, «todos os escenarios están abertos». Apuntó a los exigentes requisitos de una titulación como la de Medicina en cuanto a profesorado y espacios, sobre todo en el caso de los hospitales, ya que implica una «complexidade organizativa e técnica moi grande».

Y también se refirió a la situación de los alumnos de la USC que actualmente tienen su docencia práctica fuera de la USC: «Se non hai acordo, terán que concentrarse todos en Santiago». Un escenario inasumible, puesto que el CHUS ya está al máximo de sus capacidades en este aspecto.