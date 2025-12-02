Los robos en comercios y viviendas se desploman en Vigo
La criminalidad baja en Vigo en casi todos los ámbitos, aunque se mantiene el tráfico de drogas y continúa al alza la ciberdelincuencia con 10 denuncias diarias
En los años siguientes a la pandemia del COVID la criminalidad se disparó en Vigo hasta cifras nunca vistas. Ahora, el camino es el contrario. La delincuencia ha experimentado un nuevo descenso, registrándose uno de los mayores desplomes en los robos con fuerza en establecimientos y en los que se producen en viviendas. Lo que continúa al alza son los ciberdelitos y el tráfico de drogas, que se mantiene por la intensa actividad de menudeo y de los narcopisos que funcionan en la ciudad.
Entre enero y septiembre de este 2025 se registraron en Vigo 8.744 infracciones penales. Es un 4,3% menos que en el mismo período del año pasado y la cifra más baja de los últimos ejercicios. En esos primeros 9 meses del año no hubo ningún homicidio consumado –sí con posterioridad, el reciente crimen de la estación de autobuses–, pero sí se produjeron en grado de tentativa, 8, una cifra especialmente alta. Es uno de los pocos grupos delictivos que está ahora al alza, junto al tráfico de drogas –80 casos– y la delincuencia telemática: en ese período hubo 2.637 denuncias, una media de casi diez diarias y con las ciberestafas como delito estrella.
Agresiones sexuales
El resto de infracciones penales descienden. Los robos con fuerza en establecimientos y en viviendas se desploman un 38,6% –los de domicilios concretamente un 22, 3% al contabilizarse 164 entre enero y septiembre– y bajan también los hurtos, los robos violentos como los clásicos tirones o las agresiones sexuales, si bien en este último caso los 98 casos registrados siguen siendo una cifra alta si se compara con las de otros años como 2022 o 2023. Los robos en vehículos se mantienen.
“Los números son tozudos y vuelven a demostrar que vivimos en una provincia extraordinariamente segura», valoró el subdelegado del Gobierno Abel Losada.
