Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
El incidente ocurrió al filo de la una de la tarde en la incorporación desde el hospital Álvaro Cunqueiro
Un aparatoso incidente en uno de los accesos a la VG-20 en Vigo está provocando importantes retenciones de tráfico a la altura del hospital Álvaro Cunqueiro.
Un camión que entraba a la vía de alta capacidad en dirección a Pontevedra (sentido ascendente) quedó atravesado en la incorporación tras haber patinado y ser incapaz de moverlo, según informó al 112, lo que ha provocado serios problemas de circulación.
Aunque quedó algo de espacio entre el camión atravesado y el margen del carril de acceso, por lo que el resto de turismo sí han podido pasar, esta circunstancia creó un embudo que provocó importantes retenciones de tráfico que continúan al filo de las 14.00 horas, según se puede observar en las cámaras de la Dirección General de Tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025
- Adiós a medio siglo de fiesta nocturna en Redondela
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- De un vestido de lentejuelas de su abuela a millones de reproducciones: así se labra el éxito en redes esta influencer viguesa