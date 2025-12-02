Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión

Un aparatoso incidente en uno de los accesos a la VG-20 en Vigo está provocando importantes retenciones de tráfico a la altura del hospital Álvaro Cunqueiro.

Un camión que entraba a la vía de alta capacidad en dirección a Pontevedra (sentido ascendente) quedó atravesado en la incorporación tras haber patinado y ser incapaz de moverlo, según informó al 112, lo que ha provocado serios problemas de circulación.

Aunque quedó algo de espacio entre el camión atravesado y el margen del carril de acceso, por lo que el resto de turismo sí han podido pasar, esta circunstancia creó un embudo que provocó importantes retenciones de tráfico que continúan al filo de las 14.00 horas, según se puede observar en las cámaras de la Dirección General de Tráfico.