El renacer de Martín Varela

«El mago que tiene el trabajo de ilusionar también necesita ilusionarse». Martín Varela comenzó a hacer magia a los 11 años, desde entonces, ha creado diferentes espectáculos como 15 ilusións para unha noite, Manifiesto, Serendipia o Inventio. En el camino no siempre ha conservado la pasión por su trabajo, a veces, como si de un truco se tratase, las dificultades de los proyectos hacen desaparecer esa chispa. «Te acabas preguntando si merece la pena todo el esfuerzo», admite el profesional. Precisamente de esa búsqueda por recuperar aquello que en su día le motivó a empezar, trata su nuevo proyecto: Reinventio. Un espectáculo multidisciplinar que conjuga danza, magia y artes circenses en un mismo escenario.

«Hay una relación muy bonita en la manera que miramos como espectadores», reflexiona Varela. Ir al teatro o ir al cine es ir a «creérselo todo», se sabe que no es realidad, pero «se hace un ejercicio deliberado de creer». Esa suspensión de la incredulidad también se presenta en la danza o en el circo, pero no sucede lo mismo con la magia. «Siempre buscan el truco», asegura Varela. En esta diferencia de mirada el ilusionista ha encontrado un punto positivo: «Si conseguimos llevar a los espectadores a que disfruten de todo, el efecto se multiplica». Teoría que pudo comprobar en la gira de Inventio.

Martín Varela en la presentación de Reinventio en el teatro Afundación. / Alba Villar

Quizás ese afán por aunar diferentes expresiones artísticas venga de sus estudios en Historia del Arte, a ellos recurrió para ponerle título a las obras. «Inventio es una palabra latina que describe el descubrimiento de los restos del Apóstol Santiago», explica Martín Varela. Siglos después del hallazgo, por miedo a un posible saqueo, los restos se volvieron a esconder. «Reinventio es como se conoce historiográficamente a su redescubrimiento». De alguna forma, el protagonista también vuelve a encontrarse.

La infancia lo construye todo, por eso se trata de un espectáculo dirigido a todos los públicos. Martín confiesa que su truco para no perderse es pensar en cuando tenía ocho o nueve años e iba al teatro: «Era algo fuera de este mundo, ahora es lo normal para mí, pero intento recuperar esa frescura, esa mirada inocente que tenía antes y que me hacía tan feliz». Reinventio coge mucho de esa mirada. Además de sus inicios en la magia, Varela era un gran admirador del circo: «Tenía a mis padres hartos de pedirles que me llevasen a dar una vuelta para ver como estaba montado». La expresión corporal también le cautivó en las clases de ballet que daba en gimnasia rítmica. En un futuro le gustaría incluir artes plásticas, porque «el espectáculo comienza en el momento en el que se ve el cartel», asegura.

Reinventio

Está pensado y producido en Galicia por Thinking Up Events. Se trata de un espectáculo familiar de 90 minutos con 25 números distribuidos en cuatro actos, que acompañan el viaje simbólico entre la oscuridad y la luz. Está coreografiado por Mercedes Suárez , de la compañía Druida Danza. En el espectáculo acrobático cuenta con artistas de diferentes países.

Este martes tuvo lugar la presentación del evento en el teatro Afundación. En él, participaron la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, la artista suíza Milena Blatter, que llevó a cabo una pequeña actuación en el hall del edificio y el propio Martín Varela. La gira incluye nueve funciones en siete ciudades, con estreno los días 12 y 13 de diciembre en el Teatro Jofre de Ferrol, y paradas en Vigo el 14 de diciembre, Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña y Santiago de Compostela.