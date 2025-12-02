El PP denuncia un «caos» de tráfico por las luces de Navidad

El PP de Vigo denunció ayer el «rotundo fiasco» del plan de tráfico especial diseñado por el gobierno de Abel Caballero para intentar evitar el caos circulatorio durante los fines de semana de elevada afluencia a la ciudad con motivo de las luces navideñas. «Un fracaso absoluto, un año más, porque hemos vuelto a ver caos circulatorio y atascos de miles de vehículos, con retenciones kilométricas y embotellamiento de los viales en lo que, por desgracia, se ha convertido ya en otra de las imágenes típicas de la Navidad viguesa a la que este gobierno sigue sin poner remedio de manera decidida», señaló el portavoz de la formación, Miguel Martín.

El PP pone como ejemplo la imagen ya habitual del túnel de Beiramar «completamente desbordado», con las salidas hacia el Arenal cortadas por el «colapso generalizado y sin ninguna información previa al conductor». También ha citó otras muestras del «caos circulatorio» vividas el pasado fin de semana, como los atascos en la salida de la AP-9 en Cervantes en sentido García Barbón, que se podrían aliviar si se canalizan varios vehículos al mismo tiempo, o los accesos a Vialia, afectados por las retenciones de Gran Vía y Urzaiz.

Y recordó la situación en Lepanto, donde siguen las obras y, por lo tanto, solo hay un carril, complicando la circulación.