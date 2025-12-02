Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Postales navideñas para enviar a Oncología

El Corte Inglés de Vigo y Asotrame lanzan «Luces de colores», recogiendo postales navideñas para pacientes de cáncer hematológico del Hospital Álvaro Cunqueiro. Los ciudadanos pueden dejar tarjetas con buenos deseos para 2026 en la 4.ª planta hasta el 13 de diciembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents