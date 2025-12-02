Más de un millar de británicos invade A Laxe: «Vine con mi jersey navideño»

Vigo vivió ayer el segundo desembarco más grande de su historia. Más de 1.700 cruceristas se bajaron de hasta 50 autobuses en el Puerto de Vigo y subieron al Marella Discovery, un buque británico de grandes dimensiones. Estaba instalado en la ciudad olívica desde el lunes y venía de los astilleros de Damen, en Rotterdam, donde tuvo que hacer una parada técnica de 17 días. Anteriormente, solo hubo una partida mayor: la del MSC Splendida en 2009, que se llevó a 2.143 pasajeros nacionales.

Los británicos, en su mayoría de edad avanzada, llegaban a su primer destino con diferentes caras, algunos cansados por el trayecto aterrizaron en Santiago y vinieron por carretera-, y otros emocionados y listos para vivir la navidad viguesa.

La lluvia dio cierta tregua hasta la 13,00 de la tarde, pero después hubo que sacar el paraguas. La primera veintena de autobuses llegó bajo el sol y permitió una bajada tranquila a los turistas, que pasaron por la estación marítima, superaron los controles de seguridad y realizaron a cuentagotas el embarque. Aquellos que arribaron pasado el mediodía lo tuvieron algo más crudo por el tiempo.

Embarque histórico en el Puerto de Vigo: 1.700 cruceristas inician sus vacaciones a bordo del «Marella Discovery» / Alba Chao

Algunos pasajeros venían pensando en dormir, aunque su atuendo decía todo lo contrario. Era el caso de Allan y Lice, un matrimonio de Escocia. Él venía ataviado como si fuese su fiesta nacional. Con kilt, sporran y el sombrero con pluma incluida. «Viste así todos los días de su vida, le gusta hacerlo», decía su mujer. Con todo, pese a la pompa que traían su plan no era otro que echarse una larga siesta que durase todo el día. «Estuvimos toda la noche despiertos», señalaron.

Otro matrimonio, Kerry e Ian, en este caso de Manchester, llegaba con una sonrisa y dispuestos a aprovechar cada minuto. Se habían informado de Vigo por lo que también decidieron personalizar sus looks para visitar la urbe. Llevaban jerseys navideños, concretamente en el de ella se podía leer Merry por delante y Christmas por detrás. «Habíamos estado muchas veces en España, pero nunca aquí . Teníamos ganas de estar en el norte», explicaron con un marcado acento mancuniano.

Otros dos pasajeros que les precedían en la cola, procedentes de Pilkington, en Lancashire, se habían interesado por el mercadillo Navideño y pretendían dar una vuelta por el mismo en cuanto desapareciese la luz del sol. Estas estructuras son muy famosas en algunos puntos de Europa y se hacen desde la Edad Media. Concretamente en Reino Unido, el de Mánchester, Londres o Edimburgo son los más aclamados.

El viaje que están a punto de realizar es largo. El destino final son las exóticas islas de Antigua, Saint Kitts, Philipsburg, Tortola, La Romana y República Dominicana, desde donde regresarán en avión a su país el 16 de diciembre, cambiando el calor caribeño por el árido invierno inglés.

Lice y Allan, con su atuendo típico escocés. / Alba Villar

El barco cuenta con 264 metros de eslora, tiene 902 cabinas y una capacidad máxima de 2.076 pasajeros y 753 tripulantes. Cuenta con varias piscinas, restaurantes un spa y opciones varias de entretenimiento, como un teatro con espectáculos al estilo Broadway.

Con este, el récord de cruceristas que llegaron este año a la ciudad sigue aumentando. La olívica es la gran ciudad de España en la que más se ha incrementado tanto la llegada de buques como de pasajeros, un 38,7% y 60,3%, respectivamente, entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior.