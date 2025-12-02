En marcha el Observatorio de la vivienda de Vigo

Paso al frente del Concello para lograr que el acceso a un hogar en la ciudad no siga siendo una misión imposible para muchas personas. La Xerencia Municipal de Urbanismo aprobó un convenio con la Universidad de Vigo que permitirá implementar el Observatorio de la vivienda, cuyo cometido será efectuará un diagnóstico constante del mercado. Entre los objetivos, según detalló el alcalde, Abel Caballero, aparecen monitorizar la evolución, proponer medidas de corrección o conocer la situación del stock de vivienda, los usos del suelo que compiten con el residencial o la evolución de los precios y de la renta dedicada a la vivienda.

El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, establece la creación de una comisión de seguimiento con cuatro miembros (dos profesores de la Universidad y dos miembros de la administración local). El Ayuntamiento aportará 45.000 euros anuales, mientras que la Universidad proporcionará medios materiales, el conocimiento y los profesionales necesarios para la investigación.

Caballero aseguró que «el problema es que la Xunta no ha construido más que 65 viviendas a precio tasado en los últimos 16 años y la demanda es de 7.000». Defendió que el Concello ya se encuentra «trabajando en la solución» más allá de la creación del observatorio. «Estamos en este momento buscando la forma de construir viviendas desde el Concello y estamos monitorizando y lanzando un plan de alquiler y comprando viviendas para ponerlas en alquiler, transformando bajos en viviendas que se puedan poner en alquiler. Ante la inacción de la Xunta, ya estamos actuando», indicó.

«Obligación y competencia de la Xunta»

Añadió que este convenio con la UVigo, «que servirá para el estudio básico», va a «ayudar mucho» al Concello para saber «la línea» que tiene que seguir «para resolver el problema de vivienda». «Es obligación y competencia de la Xunta, pero ya se sabe: en Vigo, es como si no existiera», lamentó.

Una de las grandes esperanzas para que el acceso a un hogar no sea tan complicado es el desarrollo de San Paio de Navia —la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo–, con unas 1.600 viviendas de protección autonómica. El Plan Xeral recién estrenado proyecta más de 14.500 a precio tasado. Y el Concello tiene lanzados varios proyectos para alquiler asequible. En Barreiro, una edificación dotacional y 40 pisos de protección pública de tres habitaciones en la parcela sobre la que se levantaba el cuartel militar. En Esturáns, nueve plantas con 27 viviendas. Más actuaciones: el Gobierno central entrega 2,7 millones al Ayuntamiento de fondos europeos para financiar la construcción de 58 viviendas de alquiler a precios asequibles en Navia.

Lo cierto es que, actualmente, el escenario inmobiliario es preocupante: los precios continúan por las nubes tanto en venta como en alquiler. Según la última actualización del portal Idealista, el metro cuadrado, respectivamente, se situó de media en noviembre en 2.353 euros —la cifra más elevada desde marzo de 2010— y en 11 euros —máximo histórico tras una subida interanual del 8%—.