Juicio por el desalojo de la Favec de Praza da Princesa: «Una represalia del alcalde»
La entidad ocupó 30 años las oficinas y defiende que el convenio está vigente hasta 2030
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo acogió la vista por el recurso de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec) contra el desalojo de su sede por parte del Concello. La entidad ocupó durante 30 años unas oficinas en la Praza da Princesa, hasta que, tras cuatro fuera de esa sede por obras, se les dijo que no podían volver.
La federación había firmado un convenio con el Ayuntamiento por el que tendrían esas oficinas hasta 2030, así que decidieron acudir a los tribunales e ir «hasta el final» para recuperarla.
La presidenta de la entidad, María Pérez, denunció que dicho desalojo fue más una «represalia del alcalde» por las críticas a la acción del gobierno local y al propio regidor.
