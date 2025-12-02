Futuro incierto para el parking de praza da Estrela

Futuro incierto para uno de los aparcamientos subterráneos del centro de la ciudad, el situado bajo la praza da Estrela, gestionado por Zona Franca desde 1996 tras una concesión de 30 años aprobada por la Autoridad Portuaria de Vigo. Según refleja un documento oficial del consorcio, ese acuerdo no tiene garantías de continuidad más allá del 5 de marzo, fecha en la que está estipulada el final del acuerdo administrativo.

Así se recoge en el pliego de condiciones de los concursos que Zona Franca acaba de licitar para garantizar hasta el último minuto de la actual concesión la gestión y la limpieza de las instalaciones, ya que los contratos en vigor para poder prestar estos servicios terminan el 28 de febrero sin posibilidad de más prórrogas, por lo que es necesario contar con empresas que los asuman al menos hasta una semana más tarde.

«Teniendo en cuenta la próxima finalización de la concesión otorgada, Zona Franca está estudiando las posibles formas para continuar con la gestión del aparcamiento sin que a fecha actual tenga todavía certeza de si podrá continuar con la misma», recogen literalmente las memorias justificativas elaboradas por los servicios técnicos del consorcio estatal.

En este sentido, los mismos documentos recogen que es un objetivo por parte de Zona Franca tratar de extender la relación con la Autoridad Portuaria relativa al aparcamiento. «Resultando de interés para el consorcio poder continuar con la gestión del aparcamiento una vez finalizada la concesión, es necesario contar con el oportuno contrato para continuar con la prestación del servicio», reza el texto elaborado.

Las licitaciones recién publicadas establecen una duración de los contratos de seis meses, con posibilidad de extenderlos durante un período similar, con un presupuesto en el caso de la gestión y el control de accesos de 102.000 euros por semestre y de 38.219 euros para ese mismo tiempo en el caso del de mantenimiento y limpieza.

En este sentido, las cláusulas incluidas en el concurso reflejan que, aunque se contemple una duración inicial de seis meses, esta quedará supeditada a que Zona Franca continúe explotando el recinto, sea prolongando la concesión o formalizando un negocio que permita dar continuidad a la gestión del parking. Por ello, el consorcio estatal se reserva la potestad de resolver los contratos de gestión y limpieza sin que los adjudicatarios tengan derecho a indemnización alguna en caso de que no se alcance un acuerdo para que Zona Franca continúe al mando del aparcamiento.

Según se refleja en la documentación de ambos concursos, el parking de praza da Estrela ofrece a los conductores 470 plazas (siete de ellas para personas con discapacidad) repartidas en dos plantas y que tiene una elevada demanda por su ubicación, tanto para el aparcamiento en rotación como para la obtención de bonos, con una lista de espera conformada por decenas de personas para acceder a uno de ellos. La superficie de las instalaciones roza los 14.200 metros cuadrados y permanece abierto 24 horas al día de lunes a domingo.

Además de este estacionamiento, Zona Franca también explota los del centro comercial A Laxe y del Náutico, este último tras llegar a un acuerdo hace unos años con el Puerto para ampliar la concesión a cambio de una importante inversión para modernizarlo.