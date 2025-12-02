Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ecologistas en Acción reunirá a 150 activistas

Ecologistas en Acción celebra su XXVII Asamblea Confederal en Vigo del 6 al 8 de diciembre, reuniendo a más de 150 activistas para evaluar 2025 y planificar 2026. Incluye mesas abiertas sobre ecologismo social, presentación de Paca Blanco y una manifestación final en Galicia.

TEMAS

