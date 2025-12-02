Detenido en Vigo por fingir el robo de su móvil para estafar al seguro
El propio denunciante había entregado el teléfono móvil a un tercero para que lo vendiera
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela, pertenecientes al Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito Traviesas han detenido, esta semana, a un varón que intentaba estafar a la compañía aseguradora de su teléfono móvil tras haber presentado una denuncia en comisaría en la que, como supuesta víctima, relataba que unos varones le habían sustraído su teléfono móvil.
Las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer el hecho revelaron que el propio denunciante había entregado el teléfono móvil a un tercero para que lo vendiera y le entregara el beneficio obtenido por su venta.
Además, el detenido tramitó un parte de siniestro ante su aseguradora para obtener una compensación económica por la falsa sustracción.
Denunciar hechos falsos es un delito
La Policía Nacional recuerda que denunciar hechos falsos y tratar de obtener beneficios indebidos constituye un delito. Estas conductas desvían recursos policiales y pueden acarrear graves consecuencias legales para sus autores.
