Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo

Un joven boxeador federado aceptó esta mañana dos años de prisión por la paliza asestada a dos jóvenes en una zona de ocio de Vigo. Otros dos acusados se conformaron con 7 meses de cárcel por participar en la agresión grupal a una de las víctimas. La vista se celebró en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tras el acuerdo al que llegaron la fiscal, la acusación particular y las defensas.

Los tres encausados fueron condenados «in voce» a 7 meses de cárcel por un delito de lesiones en la persona de uno de los jóvenes agredidos, con la circunstancia agravante de superioridad y la atenuante de reparación del daño. Ya consignaron los 10.000 euros con los que deben indemnizar al perjudicado. En el caso concreto del boxeador asumió la autoría de un segundo delito de lesiones, por los hechos relativos a la otra víctima, a la que este joven debe pagar 22.000 euros en concepto de responsabilidad civil en cuotas de 300 euros al mes. La magistrada preguntó al acusado cómo afrontará este abono periódico, a lo que él contestó que acaba de conseguir trabajo como camarero en una bocatería, por lo que destinará, garantizó, parte del sueldo a pagar la indemnización.

A los tres acusados se les suspende la ejecución de la pena de prisión. Es decir, no ingresarán en la cárcel. Las condiciones para el boxeador, que es el que ha recibido la condena más elevada, son que no vuelva a delinquir en cinco años y que pague las cuotas mensuales de la indemnización impuesta.

Superioridad numérica

Los hechos ocurrieron sobre las 06:00 horas del día 09-02-2024, cuando, «actuando los tres de común acuerdo y con la colaboración de seis personas más no identificadas», los acusados se dirigieron contra un joven de 22 años, pareja en ese momento de la excompañera sentimental de uno de ellos. Ocurrió en la calle Rosalía de Castro, frente a una discoteca, «empujándolo y tirándolo al suelo, aprovechándose de su superioridad numérica, lanzándole puñetazos en la cara, brazos y piernas, así como propinándole mordiscos en diversas partes del cuerpo», asestándole finalmente el acusado federado en boxeo «un certero puñetazo en la región facial que lo dejó inconsciente».

Como consecuencia de esta agresión, el chico sufrió lesiones consistentes en policontusiones, herida en el pliegue de pabellón auricular izquierdo, traumatismo craneoencefálico, fractura de huesos propios y mordedura humana para cuya sanidad precisó de tratamiento quirúrgico y tratamiento médico sintomático y profiláctico.

Dominio del «arte del boxeo»

Tras estos hechos el boxeador, federado en la federación gallega de boxeo, «actuando con la intención de causar un daño físico» al acompañante del joven al que acababan de golpear, de 22 años de edad, «abusando de su dominio del arte del boxeo y cuando el chico le daba la espalda», le propinó un «violento y certero» puñetazo en la cara que le ocasionó también graves lesiones, restándole como secuelas afectación del trigémino y material de osteosíntesis.