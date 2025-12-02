El Concello instala 60 mupis en Vigo y llega a los 880 en todo el mundo
La ocupación hotelera superó el 90% durante todo el fin de semana
El alcalde, Abel Caballero, anunció ayer que la ciudad se incorpora este año a la red internacional de mupis de Navidad. «Estamos instalando en este momento 60 mupis por todo Vigo» , señaló el regidor. Con estas nuevas estructuras, la Navidad olívica suma ya 880 mupis repartidos por el mundo, una cifra que vuelve a crecer tras los 685 del pasado ano, los 626 de hace dos años y los 481 de hace tres.
En España se han instalado 629 mupis en 35 ciudades. Destacan Madrid, con 100 unidades; Málaga, con 93; Bilbao, con 37; Sevilla, con 34; Barcelona, con 21; Zaragoza, con 20; A Coruña, con 18; y Oviedo, Gijón, Valladolid, Valencia y Santander, con 10 en cada una.
Además de las 142 instaladas en Portugal, la campaña internacional se completa con mupis en París (15), Roma (10), Nueva York (10) y, por primera vez, Kawasaki (14). El alcalde destacó que «lo más importante es que no cuestan nada, no suponen gasto».
Por otro lado, Caballero aseguró que Vigo «sigue siendo la gran ciudad de la Navidad en España», y presentó los datos de ocupación hotelera de este fin de semana. El viernes la ocupación alcanzó el 90,48%, el sábado subió hasta casi el 93% y el domingo llegó al 98%. «Estamos teniendo unos niveles de ocupación que no hubo nunca en esta ciudad», afirmó eufórico el alcalde.
