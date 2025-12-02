La Audiencia ratifica la prisión preventiva para el violador de Travesía tras fugarse
Miguel Ángel Wilson Aquino, que recurrió al Supremo la sentencia que lo condena a 11 años y medio de prisión, seguirá ingresado en Soto del Real
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ratificó la medida de prisión provisional, comunicada y sin fianza, para Miguel Ángel Wilson Aquino, el condenado por la violación a una joven en un piso de Travesía de Vigo extraditado desde República Dominicana, que fue acordada el pasado viernes por el Juzgado de Instrucción de Guardia de Incidencias de Madrid nº 31.
El tribunal, que celebró la comparecencia por videoconferencia, destaca en el auto «la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados por los que ha sido condenado», así como «la extensa duración de las penas privativas de libertad impuestas».
En la resolución en la que ratifica la prisión provisional, la Sala subraya que es «especialmente relevante» el hecho de que, encontrándose en situación de libertad provisional, con las medidas cautelares impuestas el 11 de noviembre de 2022, las cuales fueron ratificadas el 19 de enero de 2024, abandonase el territorio nacional. «Siendo detectado en mayo de 2025 en el aeropuerto de Zúrich en un vuelo procedente de Oporto y con intención de tomar otro con destino a Punta Cana, portando un pasaporte de Republica Dominicana, no siendo retenido por las autoridades suizas y continuando su viaje, habiendo tenido que solicitarse el 19 de junio de 2025 su extradición a la Republica Dominicana», apunta.
