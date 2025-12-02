Los artistas de SuperArte ensayan en Vigo para su gran noche
Los músicos y bailarines con diversidad funcional practican antes de su actuación en la gala de este miércoles
Joel Bueno, al igual que Ismael Rosario, es un joven que toca el Eye Harp, un software que se controla mediante movimientos oculares y que permite a personas con diversidad funcional tocar música. Esta semana ambos han aterrizado en Vigo para participar este miércoles 3 de diciembre en la gala SuperArte. Este martes comenzaron los ensayos con su grupo, para practicar Blinding Lights, una vibrante interpretación conjunta entre orquesta y banda inclusiva que demuestra el poder de la música como herramienta de integración.
En el escenario también estará, un joven con discapacidad física, que cantará y tocará el ukelele y Johann Salvatori, barítono. Los protagonistas estarán acompañados por 20 músicos de la Escuela Superior de Música de Vigo a la orquestra, 3 Artistas de Fundación Igualarte y diversos colaboradores de Fundación SIFU.
Todo lo recaudado en este evento se destinará al programa de Becas Superarte de la Fundación SIFU, que ofrece formación y oportunidades artísticas a artistas con discapacidad. Inés Rodríguez, logopeda y divulgadora en redes sociales con parálisis cerebral, será la encargada de conducir el espectáculo que cuenta con ocho interpretaciones.
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025
- Adiós a medio siglo de fiesta nocturna en Redondela
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo