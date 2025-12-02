Los artistas de SuperArte ensayan en Vigo para su gran noche

Joel Bueno, al igual que Ismael Rosario, es un joven que toca el Eye Harp, un software que se controla mediante movimientos oculares y que permite a personas con diversidad funcional tocar música. Esta semana ambos han aterrizado en Vigo para participar este miércoles 3 de diciembre en la gala SuperArte. Este martes comenzaron los ensayos con su grupo, para practicar Blinding Lights, una vibrante interpretación conjunta entre orquesta y banda inclusiva que demuestra el poder de la música como herramienta de integración.

En el escenario también estará, un joven con discapacidad física, que cantará y tocará el ukelele y Johann Salvatori, barítono. Los protagonistas estarán acompañados por 20 músicos de la Escuela Superior de Música de Vigo a la orquestra, 3 Artistas de Fundación Igualarte y diversos colaboradores de Fundación SIFU.

Todo lo recaudado en este evento se destinará al programa de Becas Superarte de la Fundación SIFU, que ofrece formación y oportunidades artísticas a artistas con discapacidad. Inés Rodríguez, logopeda y divulgadora en redes sociales con parálisis cerebral, será la encargada de conducir el espectáculo que cuenta con ocho interpretaciones.