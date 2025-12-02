Alarma en la hostelería viguesa por estafas en reservas ‘online’

Son muchos ya los restaurantes de Vigo que permiten la reserva online de mesas para comer o cenar. El sector es consciente de que los clientes apuestan cada vez más por buscar en Google el local al que quieren acudir y hacer la reserva directamente por Internet, por lo que han sumado esta opción a la clásica: llamar por teléfono para guardar sitio. Pero en las últimas semanas se han encontrado con un serio problema, que no es otro que una web falsa (reserv-restaurant.com), una presunta empresa con sede en Hong Kong.

Esa plataforma paga a Google para aparecer en el primer puesto cuando se busca cómo reservar un determinado restaurante en Vigo. Al pinchar en ese enlace, aparece la web fraudulenta, que permite elegir la hora y cuántos comensales son, obligando a poner los datos bancarios del cliente. Y, en la letra pequeña, apenas visible, se especifica que para hacer esa reserva el usuario se suscribe a un servicio por el que le llegan a cargar hasta 50 euros.

Pablo Rodal, uno de los gerentes del Othilio, emblemático restaurante de la ciudad, asegura que varios de sus clientes han caído en la trampa. «El problema es que al buscar cómo reservar en nuestro local en Google les aparece esa web fraudulenta, y nos ha llegado gente diciendo que habían pagado por una reserva que, obviamente, a nosotros no nos consta. Nos ha llamado varias veces desde un número extraño, como si fuera una centralita, para informarnos de esa reserva, pero no es válida. Estamos avisando ya a nuestros clientes a través de redes sociales y en persona sobre lo que está pasando y que en ningún caso den sus datos bancarios», apunta.

La problemática con esa web fraudulenta se extiende por numeroso locales de hostelería de Vigo. Y es que esa plataforma incluye prácticamente a todos los restaurantes de la ciudad, incluso aquellos que no permiten reservas online. La alarma ha llegado a la propia Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur). Su presidente, César Ballesteros, comprobó ayer el peligro de esa web que suplanta a los restaurantes. «Vamos a poner una denuncia de forma inmediata en la Policía Nacional», aseguró.