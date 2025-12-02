La alargada sombra de los Betas

Hace ya casi una década, en 2016, la Guardia Civil desarticuló una banda de pandilleros, los Chukis, nacida en Vigo pero que eligió el entorno de una discoteca de A Ramallosa (Nigrán) para atacar y robar a jóvenes de su misma edad. Naturales de Colombia, Brasil o Bolivia, a ese violento grupo lo relevó otro, el de los Betas, también con origen en la ciudad olívica y que igualmente actuaban con intensidad en el Val Miñor. Estos últimos eran principalmente de la República Dominicana y cayeron en 2018. Los Chukis y los Betas irrumpieron al uso de las violentas bandas latinas, haciendo gala de tatuajes y una particular estética. Desde que unos y otros fueron detenidos no volvió a haber ninguna banda similar en el área de Vigo. Pero ayer se celebró un juicio contra cuatro jóvenes cuyos modos recordaron a los de esos grupos. De hecho, uno de los acusados llegó a estar vinculado en su día a los Betas.

Los hechos que centraron la vista de conformidad celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ocurrieron una misma madrugada, la del 23 al 24 de julio de 2023, en el parque da Palma de Baiona y en el de Ramallosa de Nigrán. En el primero la víctima fue una joven a la que le sustrajeron de su cartera, entro otros efectos, una tarjeta de crédito que se utilizó ilícitamente para pagar consumiciones en un pub de dicha comarca y, ya en Vigo, para comer en un establecimiento de comida rápida. En Nigrán, mientras, hubo una tentativa de agresión grupal a un joven al que le cogieron su teléfono móvil cuando huía –el terminal fue después recuperado–. El hermano del chico al que trataban de golpear intentó mediar y, a cambio, recibió patadas y puñetazos y le arrancaron una cadena de plata y oro que llevaba en el cuello.

Indemnizaciones

Naturales de República Dominicana, Perú, Marruecos y Kuwait, tres de los acusados se sentaron en el banquillo en Vigo –uno está en la actualidad en prisión– y el otro compareció por videconferencia al residir ahora en Madrid. El acuerdo entre Fiscalía, acusación particular y defensas se saldó con penas de prisión cuya ejecución se suspende, así como con multas y con indemnizaciones que suman más de 8.000 euros. La mayor parte de esta cuantía es a favor del joven que sufrió la paliza en Ramallosa.