Vigo roza el lleno en hoteles en una Navidad «histórica»

Caballero: «Es un ejemplo de organización, de funcionamiento y de número de visitas»

Los artistas callejeros llenan las calles de Vigo en las Navidades

Marta G. Brea

Borja Melchor

Vigo volvió a desbordar expectativas este fin de semana con cifras de ocupación hotelera altísimas, según destacó el alcalde, Abel Caballero. El regidor situó la afluencia en los establecimientos en el 90,48% del viernes, casi el 93% el sábado y el 98% del domingo, una tendencia que este lunes —aseguró— se mantiene «con todo completo» en la ciudad. La campaña navideña, afirma, refuerza a Vigo como «gran ciudad turística» en estas fechas.

Caballero subrayó que el plan de tráfico funcionó «perfectamente» pese a la avalancha de visitantes. Para el alcalde, la capacidad de organización y la respuesta del sector consolidan un modelo navideño que continúa batiendo récords de afluencia. «Nunca hubo niveles de ocupación como estos. Somos capaces de presentar una Navidad que es un ejemplo de organización, de funcionamiento y de número de visitas», presumió.

