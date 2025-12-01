Vigo ya imparte ciclos en ocho de las diez familias de FP con más empleabilidad

Adecuar los estudios y carreras a las características de un territorio o municipio siempre es un acierto. Como segundo requisito, estos títulos deben contar con una alta empleabilidad para sumar estudiantes. Y sin duda, el centro que ha sabido concentrar ambas condiciones es el CIFP Valentín Paz Andrade, un centro público de Formación Profesional de Vigo que oferta la mayor parte de los ciclos con más oportunidad de trabajo, tanto en Grado Medio como Superior. Así se extrae de las últimas estadísticas publicadas esta pasada semana por el Ministerio de Educación sobre la inserción laboral y seguimiento de los graduados en ciclos de FP, con afectación al curso 2024/2025.

Ciclos con más salidas

Entre los datos ofrecidos, destaca la tasa de afiliación media según la familia profesional; es decir, el porcentaje de estudiantes que logran un empleo al cuarto año de graduarse según la rama estudiada. En el caso del Grado Medio, las familias con mayor inserción laboral son Mantenimiento de vehículos (75,6%); Fabricación Mecánica (75,2%); Instalación y mantenimiento (74,2%); Electricidad y electrónica (68,4%); Seguridad y medio ambiente (68,4%); Madera, mueble y corcho (67,1%); Química (66,3%); Sanidad (65,5%) y Agraria (65,2%). En el municipio de Vigo se imparten ciclos en ocho de estas familias: solo no tiene oferta para Agraria ni para Seguridad y medio ambiente.

En cuanto al Grado Superior, son bastantes las similitudes: Fabricación mecánica, Informática y comunicaciones, Instalaciones y mantenimiento, Mantenimiento de vehículos, Química, y Electricidad y electrónica repiten entre las de mayor empleabilidad, sumándose las familias de Energía y agua, Administración y gestión e Imagen personal.

De estas diez ramas con más porcentaje de inserción laboral, Vigo oferta ciclos en todas las especialidades y en varios centros a excepción de Imagen personal y Química –que solo se imparten en el IES de Teis y en el CIFP Manuel Antonio respectivamente–.

Rama industrial

Dicho esto, hay un centro que sobresale por incluir en su oferta buena parte de estos ciclos. Hablamos del CIFP Valentín Paz Andrade. Este centro público se encuentra al 100% de su matrícula, tanto en régimen ordinario como modular o intensivo. «Somos eminentemente industriales, y eso ahora juega a nuestro favor. La empleabilidad de estos ciclos es muy alta, tanto en Soldadura, Instalaciones frigorífica, Automoción, Fabricación mecánica, Electromecánica, Carrocería... Estos alumnos casi salen con un contrato bajo el brazo», cuenta Alfonso Silva, director del centro integrado de FP.

El docente señala que con la eliminación en 2026 del módulo de prácticas por formación continua en la empresa, se dará todavía más relevancia a estos ciclos. «No aprobarán 2º curso sin finalizar esta formación», zanja.

Fin al módulo de prácticas (FCT) en 2026 por una formación continúa en empresas

La nueva Ley de FP que entró en vigor en el curso 2024/2025 se ha implementando poco a poco. Para marzo de 2026 se pone en marcha otra gran novedad, sino la más relevante para estos estudios y su alumnado: el nuevo formato de prácticas. Y es que con integración de la FP Dual, esta formación en las empresas ya no se limitará a un único módulo, conocido como FCT (Formación en Centros de Trabajo), sino que se distribuirán a lo largo del ciclo formativo. Así, la FCT desaparecerá y los estudiantes recibirán la práctica durante todo el curso. De ahí la importancia de la figura de un tutor en las empresas. «Las grandes firmas ya tienen hasta un perfil docente en su equipo, las pequeñas sí podrían tener más problemas», concluye Silva.