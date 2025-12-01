Valladares se viste de fiesta por su patrón
La parroquia de Valladares celebró ayer las fiestas en honor a San Andrés, su patrón. Por la mañana, tras la misa solemne, las agrupaciones Cantareiras do Alba y la Banda de Gaitas Aturuxo pusieron los acordes para el gran protagonista: el cocido que se sirvió entre los cientos de comensales. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también participó del encuentro.
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle