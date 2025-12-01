Valladares se viste de fiesta por su patrón

La parroquia de Valladares celebró ayer las fiestas en honor a San Andrés, su patrón. Por la mañana, tras la misa solemne, las agrupaciones Cantareiras do Alba y la Banda de Gaitas Aturuxo pusieron los acordes para el gran protagonista: el cocido que se sirvió entre los cientos de comensales. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también participó del encuentro.