SOS Sanidade Pública anima a participar en una manifestación este jueves para «reconstruir» el Área Sanitaria de Vigo

SOS Sanidade Pública ha convocado este jueves, día 16 de enero, una nueva manifestación para «reconstruir» el Área Sanitaria de Vigo, que se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas desde la Plaza de España de la ciudad olívica.

En rueda de prensa, el portavoz de la plataforma, Manuel González Moreira, ha explicado que esta protesta tiene como objetivo reclamar las responsabilidades políticas por las condiciones de licitación y construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro y defender las medidas necesarias para «reconstruir» el Área Sanitaria y dotarla de los recursos necesarios para conseguir una asistencia 100% pública y de calidad.

Él ha subrayado la necesidad de que la ciudadanía exprese su «descontento» ante la situación actual, con «estructuras que no se construyeron» pese a que sí estaban previstas.

«No defendemos nada que sea imposible»

«No defendemos nada que sea imposible. Son cosas que estaban previstas hacer y que, por decisión política, no se hicieron», ha reivindicado González Moreira, refiriéndose, por ejemplo, a dotaciones del Cunqueiro que no se construyeron o al centro de salud de Aldán, en Moaña, entre otras.

«Queremos recuperar el control público del Cunqueiro (...). Es muy importante recuperar la gestión pública del hospital y ampliar sus estructuras, que no se construyeron. En el momento de la licitación, el proyecto constructivo inicial era uno y el que se construyó, otro», ha criticado. Él ha insistido en el sobrecoste de más de 470 millones del hospital y en el aumento «del negocio de la sanidad privada».

Así, también ha pedido ampliar los servicios que ofrece la sanidad pública en Vigo, como dotarla de una unidad de quemados, que en la actualidad está en Povisa.

Asimismo, ha criticado la situación en la que se encuentran la Atención Primaria y las consultas de pediatría y las listas de espera para determinados tratamientos y operaciones.

Pese a reconocer que hay ciertos aspectos del sistema sanitario que funcionan «muy bien», como la resolución de problemas graves y oncológicos, ha lamentado que otros, como una operación de cadera, pueden tardar hasta 3 años, «condicionando la calidad de vida» de la población en sus últimos años.

Por todo ello, ha animado a todos los ciudadanos a participar en la manifestación de este jueves en Vigo para solicitar cambios en la sanidad pública y mejorar la situación actual.