Las rutas de Vigo a Gran Canaria y Londres baten récords anuales en Peinador

Incluso en un año de despedidas, recortes y malos augurios, el aeropuerto de Vigo cosecha brotes verdes y récords anuales a pares. A poco más de un mes de que se cierre el ejercicio la terminal ha logrado «amarrar» dos nuevos récords en sus estadísticas para superar el millón de viajeros por duodécima vez en su historia.

Las rutas aéreas de Gran Canaria y Londres rebasaron la plusmarca obtenida en todo el 2024 en solo diez meses, acumulando respectivamente 47.865 (+3,91%) y 40.634 pasajeros (+1,34%) en cada una. Estas cifras los afianzan como tercer y cuarto destino de una terminal que ha visto a sus otros dos «motores» principales en apuros.

Si actualmente Peinador supera las cifras del año pasado es por la vuelta a la normalidad en mayo, mes en el que estuvo cerrado 25 días por las obras en su pista de aterrizaje hace año y medio. La conexión con Madrid sigue acaparando dos tercios del tráfico total en Vigo, pero la competencia del tren ya se deja notar. La llegada del AVE ha empujado a Iberia a recortar frecuencias y plazas, pero el puente aéreo hacia Barajas suma 611.453 y rebasará, pese a todo, los 685.605 del ejercicio anterior al continuar por encima de los 60.000 usuarios mensuales.

Rutas directas desde Peinador en la temporada de invierno / Hugo Barreiro

No es así con el caso de Barcelona, que sigue acusando la «espantada» de Ryanair en marzo. La conexión Peinador-El Prat acumula 145.644 pasajeros, un 15% menos que a estas alturas del pasado año. Aunque Vueling ha incrementado su oferta levemente y se recuperará el vuelo diario —el pasado invierno no hubo los miércoles— la estimación apunta a unos 175.000 en el resultado final, la cifra más baja en la última década excluyendo el bienio de la pandemia. Todo ello a pesar de que la ocupación media es del 90,1% y es estable durante todo el año. En comparación, la compañía irlandesa acaba de «fulminar» su nueva ruta a Dakhla sufragada por el Gobierno de Marruecos al no superar el 14%.

Frente a ello, estos destinos secundarios han conseguido estabilizar su demanda durante los diez primeros del año hasta alcanzar una ocupación media del 82,2% y 83,03%, respectivamente. La firme apuesta de Binter por Vigo sigue dando frutos siete años después y el aumento a cinco vuelos semanales a sus dos bases en el archipiélago ha consolidado el puente aéreo con las Canarias. En total, 45.040 pasajeros en sus Embraer 195-E2, incluido el bautizado como «Vigo» hace ahora un año. A ellos hay que sumar los 2.779 en los 17 días que Air Nostrum operó la ruta este verano, la mitad que el anterior ante el empuje de la compañía canaria.

La situación con Londres es distinta, ya que el fin del contrato de patrocinio turístico por 605.000 euros anuales con el Concello supondrá el adiós de la ruta el 4 de enero. Los 40.625 pasajeros a Stansted suponen duplicar la plusmarca anterior a este convenio lograda por Vueling en 2012. Todo ello mejorando la ocupación media del trayecto, que se eleva en casi cuatro puntos. La previsión es que a final de año roce los 50.000 usuarios, la cifra más alta desde el último ejercicio completo de Air France y su conexión con París en 2014. La compañía irlandesa ha añadido un vuelo los domingos a los de martes, miércoles y sábados durante las fechas navideñas para atender a la alta demanda.

Tenerife, el siguiente

El quinto en discordia en la escasa parrilla de Peinador es otro destino insular. Tenerife-Norte será el siguiente destino en añadir un nuevo récord a este 2025 en el aeródromo vigués, que al igual que en los otros dos casos será el segundo consecutivo. El antiguo Aeropuerto de Los Rodeos suma 35.233 pasajeros pese a la retirada de la competencia. Iberia Express anotó 8.416 pasajeros y rozar el 90% de ocupación, pero Air Nostrum no llegó a operarla este verano ante el empuje de Binter, que mantiene la media en el 80,88%.

Aunque los destinos canarios están algunos puntos por debajo de la ocupación de 2024 se espera que la temporada alta entre las luces de Navidad y estas fiestas acaben por equilibrarlas. A su vez, el descenso no es tan acusado si tenemos en cuenta que la oferta de Binter se ha incrementado en más de 7.000 plazas hasta noviembre.