Rehabilitar el teatro-cine Fraga costará 21 millones de euros

El camino hacia la reforma del histórico teatro-cine Fraga avanza con un nuevo paso institucional. El Consello de la Xunta aprobó el convenio con la Diputación de 20,8 millones para cofinanciar la rehabilitación, una inversión destinada a recuperar uno de los edificios culturales más emblemáticos de Vigo. Esta inversión se suma a los 9,3 millones que ambas entidades entregaron a Abanca para hacerse con su propiedad.

Según trasladó el presidente autonómico, Alfonso Rueda, «a Xunta achega o 51%» del presupuesto total, en un esfuerzo coordinado entre administraciones para garantizar la ejecución del proyecto. Las previsiones oficiales señalan que se espera licitar la obra «a mediados do ano que vén para que sexa un centro cultural referente».

La corporación provincial otorgó luz verde al convenio a finales del mes pasado para sufragar tres conceptos: las actuaciones derivadas de la redacción del proyecto adjudicado a César Portela por 1.004.345 euros, el coste de las obras por un presupuesto máximo de licitación de 19.438.650 euros y los servicios de dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud con un importe máximo de licitación de 382.154 euros.

En palabras de Rueda, se trata de «un proxecto estratéxico, pensando para o país, non só para Vigo». El objetivo: convertirlo en un motor cultural para toda Galicia. La rehabilitación permitirá recuperar el valor histórico del inmueble y dotarlo de nuevos usos culturales y escénicos.