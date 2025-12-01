La Fiscalía pide prisión para los tres acusados de apalizar a dos jóvenes en Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá mañana un juicio contra tres acusados de dos delitos de lesiones por propinar una paliza a dos jóvenes en una zona de ocio de la ciudad, causándoles lesiones y secuelas. Los hechos ocurrieron, según el escrito de acusación de la Fiscalía, en la madrugada del 9 de febrero de 2024, cuando los tres acusados, en connivencia con otras seis personas que no han podido ser identificadas, atacaron a un joven, cuya pareja había sido compañera sentimental de uno de los acusados.

Así, le propinaron empujones y lo tiraron al suelo, donde la emprendieron con él a puñetazos y mordiscos en la cara, los brazos y las piernas. Además, uno de los procesados, practicante de boxeo (deporte para el que está federado) le dio un puñetazo final que lo dejó inconsciente. Ese mismo acusado agredió también a otro joven, acompañante del anterior, propinándole un puñetazo en la cara que le rompió la mandíbula y le causó daños en la dentadura.

Por estos hechos, el ministerio público pide que los tres sean condenados a dos años y medio de cárcel. A mayores, pide que se impongan otros tres años de prisión al acusado, practicante de boxeo, que dio los puñetazos en la cara a las víctimas.