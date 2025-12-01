La Fiscalía pide prisión para los tres acusados de apalizar a dos jóvenes en Vigo
Para uno de ellos, que practicaba boxeo, se solicitan más de 5 años
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá mañana un juicio contra tres acusados de dos delitos de lesiones por propinar una paliza a dos jóvenes en una zona de ocio de la ciudad, causándoles lesiones y secuelas. Los hechos ocurrieron, según el escrito de acusación de la Fiscalía, en la madrugada del 9 de febrero de 2024, cuando los tres acusados, en connivencia con otras seis personas que no han podido ser identificadas, atacaron a un joven, cuya pareja había sido compañera sentimental de uno de los acusados.
Así, le propinaron empujones y lo tiraron al suelo, donde la emprendieron con él a puñetazos y mordiscos en la cara, los brazos y las piernas. Además, uno de los procesados, practicante de boxeo (deporte para el que está federado) le dio un puñetazo final que lo dejó inconsciente. Ese mismo acusado agredió también a otro joven, acompañante del anterior, propinándole un puñetazo en la cara que le rompió la mandíbula y le causó daños en la dentadura.
Por estos hechos, el ministerio público pide que los tres sean condenados a dos años y medio de cárcel. A mayores, pide que se impongan otros tres años de prisión al acusado, practicante de boxeo, que dio los puñetazos en la cara a las víctimas.
