El BNG urge retirar la Cruz de O Castro: «É franquista»
Diferentes cargos nacionalistas exigen incluirla en el catálogo de vestigios de la dictadura
Movilización del BNG para exigir al Gobierno central la retirada inmediata de la Cruz de O Castro mediante su inclusión en el catálogo que se está elaborando sobre los vestigios de la dictadura que deben ser retirados para cumplir la Ley de Memoria Democrática.
«Trátase dun monumento construido pola ditadura para exaltar o golpe de Estado e a represión franquista. Non cabe discusión, é un vestixio franquista que o Goberno debe sinalar e retirar, é imprescindíbel e inapelábel», destacó el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, acompañado por el portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, los parlamentarios autonómicos Carmela González y Brais Ruanova y otros cargos nacionalistas.
Pérez Igrexas recordó que el pleno del Concello acordó de forma unánime en 2006 una moción que recogía que la cruz é un símbolo franquista, «que constitúe o maior símbolo da ditadura e cuxo mantemento ofende a todas as persoas demócratas desta cidade». El portavoz del BNG criticó que el gobierno municipal recurriese la sentencia judicial de 2014 que pedía retirar el monumento.
