«El arte tiene mucho que decir como medio de concienciación»

Pianista, letrada, profesora en la Universidad de Nueva York y conferenciante en foros como la ONU, Isabel Pérez Dobarro (Santiago de Compostela, 1992) ha ganado visibilidad mundial hace 15 días al ganar un Latin Grammy con su última grabación, «Kaleidoscope». Aunque, con un programa diferente, el 15 de diciembre tocará en la ciudad de la mano de la Sociedad Filarmónica de Vigo.

-Fue una revelación en los Latin Grammy. ¿Para su vida qué ha supuesto este premio?

Es un momento impresionante, muy bonito. Son muchos años de trabajo y de investigación y cuando recibes un reconocimiento de este nivel es muy emocionante, sobre todo, por el trabajo en equipo y por supuesto, por mi familia, mis amigos y la gente que ha confiado en mí. La mayor felicidad es verles contentos.

-¿Y le ha abierto puertas? ¿Ha cambiado algo?

Los Grammy tienen una visibilidad muy grande y transversal. Es como los Oscar. He recibido muchísimas muestras de cariño. Es una motivación inmensa y una responsabilidad que asumo.

-Galicia está muy presente en «Kaleidoscope». ¿Qué papel juega?

Es una parte fundamental. Al plantear este programa de compositoras de todo el mundo, tenía claro que tenían que ser de todos los continentes. Quería esa presencia global, pero también rendir un homenaje a mi tierra, a mis raíces. Galicia tenía que estar presente. La obra de Carmen Rodríguez [»Alalá das paisaxes verticais»] fue una coincidencia muy bonita. Me vino a escuchar a un concierto, hablamos allí y he tenido la inmensa fortuna de que compusiera una obra pensando en mi forma de tocar. Es un regalo extraordinario y desde que empecé a interpretarla «iba a la mano». Hizo un excelente de trabajo en adaptarse a mis prioridades. Sabía que era la obra indicada y quería que esa parte tan importante de mi vida estuviera presente. Es un disco universal, pero con un componente muy de raíces. Se ve el juego entre la tradición y la innovación en la composición contemporánea.

-¿Qué cree que es lo que más ha llamado la atención de«Kaleidoscope»?

Lo que plantea es algo que quizás no es tan común en la música clásica. Intentaba que fuera diferente a lo que se suele ver y era muy importante que fuera no solo un caleidoscopio geográfico o estilístico, que lo es, sino también emocional. El CD resuena a través de sus distintas obras con gente de gustos musicales muy distintos y siempre tienen una obra con la que conectar. Como es tan variado estilísticamente, llega. Y a nivel general, he intentado que fuera una unidad, con un sentido de coherencia. Hay otra cosa muy bonita que es el trabajo directo con las 12 compositoras. Al ser de todo el mundo fue un reto, precioso. Ha hecho que las versiones tengan ese componente del diálogo entre intérprete y creador.

-¿Aquí en Vigo qué vamos a poder disfrutar?

Un programa totalmente distinto, con mucho interés también. Es un dúo con Miguel Borrego. Llevo muchos años colaborando con él. Es uno de nuestros mejores violinistas: músico de la RTVE, durante décadas fue su concertino, es Premio Nacional de Música... Este programa es un homenaje a Manuel de Falla, por su aniversario el año que viene. Es sobre su figura en diálogo con Federico García Lorca y con Francis Poulenc, por la amistad entre ellos. La sonata de Poulenc tiene un homenaje a Lorca en su segundo movimiento. Hay muchas conexiones entre los tres y el programa es representativo de la música más importante de los tres compositores para violín y piano. Haremos las canciones populares de Falla, las canciones antiguas españolas de Lorca, la sonata de Poulanc y la danza española de La vida breve.

-¿Y la oiremos también con «Kaleidoscope» por Vigo en algún momento?

Espero que sí. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de todas las veces que he tocado allí. Me emocionaría, adoro Vigo.

-Para usted es importante unir interpretación con investigación.

Sí, en este caso, cuando hice el disco de Pauline Viardot, con Corina Feldkamp, Anna Tonna y Patricia Kleinma, se hizo también una investigación muy importante sobre las partituras, la obra de piano, la familia García en general. Y ahora, con Falla, tuve la oportunidad de presentar en la Universidad de Oviedo una comunicación sobre la recepción que le dio en los Estados Unidos la prensa estadounidense, que se ahora se va a publicar. Así que estoy muy emocionada por eso y por unir de nuevo el programa artístico con una investigación.

-¿Y qué conclusión sacó en la investigación?

Es fascinante. Especialmente desde el retablo de Maese Pedro adquiere una fama muy importante en los Estados Unidos. De hecho, el retablo se ve como una obra muy innovadora y tiene un eco en la prensa enorme y se le reconoce como una de las figuras más importantes de su generación. Su obra para piano, antes de la investigación, pensaba que no se había tocado tanto. Había esa leyenda de que Arthur Rubinstein había estrenado la 'Fantasía épica' y no le había gustado a nadie, entonces dejó de tocarla. Lo cual parece que no es verdad, porque sus obras para piano se tocaron bastante. Granados igual tenía un un éxito entre los pianistas mayor, pero la obra de Falla se se tocaba bastante. Y la recepción crítica en general era muy positiva. También es muy curioso , como intérprete, ves algunas críticas nefastas a Manuel de Falla y dices: «¿Cómo puede ser que critique alguien a un genio universal y que tuviera que pasar por algo así? ¿Cómo puede ser que alguien diga que era un orquestador del tres al cuarto?» Eso también pues te humaniza a esas figuras. Pero, en líneas generales, el respeto por Manuel de Falla era bastante grande.

-Y con toda esta actividad musical, ¿aún tiene tiempo para labores como la participación en la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU?

Eso fue viviendo en Nueva York, hice mucha actividad allí. Por un lado, era la reivindicación de las voces de los jóvenes en todos estos procesos y, por otro, era llevar a artistas a conferencias de desarrollo sostenible, no para que tocaran, sino para que tocaran y hablaran y que el espacio en el que ellos intervinieran no fuera en los descansos para tomarse el café, sino que formaran parte activa de la comunicación. Mi idea es que, como artista, tú puedes contribuir en todos estos procesos de una manera diferente a lo que puede hacerlo una pilota, un arquitecto, una ingeniera... Cada uno de una manera distinta, pero todos podemos contribuir. Para mí era muy importante que, se reivindicasen esas voces de los artistas. Muchas veces, cuando iba a estas conferencias, primero me presentaba como pianista , pero me tomaban en serio cuando añadía que he estudiado derecho y relaciones internacionales en Harvard. Y eso a mí me molestaba enormemente, porque creo que los artistas tienen mucho que decir. El arte tiene mucho que decir como medio de concienciación, como un espacio para el diálogo y la creatividad. Al final la creatividad es innovación y creo que hay muchos espacios en los cuales los artistas pueden contribuir de una manera muy activa.