Segundo coche incendiado en poco más de 24 horas en la Avenida de Madrid

El incidente de un coche en llamas en la A-55, frente al seminario, obligó a activar un dispositivo de emergencia este lunes

El coche ardiendo este lunes en la Avenida de Madrid

El coche ardiendo este lunes en la Avenida de Madrid / FdV

R. V.

Alerta en la Avenida de Madrid por un coche en llamas en la A-55. Un turismo estacionado en el arcén se convirtió en una «bola de fuego» este lunes a las 18.00 horas en el kilómetro 2,5 de la A-55, frente al seminario y en sentido de entrada a la ciudad, lo que activó un dispositivo de emergencia.

Según informó el 112 Galicia, el aviso movilizó a la Policía Local y a los Bomberos de Vigo. Testigos relataron al servicio de emergencias que el propietario del vehículo se encontraba fuera e intentó sofocar las llamas por sus medios, sin éxito. El incendio fue extinguido minutos después y el tráfico recuperó la normalidad.

Este es el segundo coche incendiado en la Avenida de Madrid en poco más de 24 horas: ayer, a las 17.05 horas, ardió otro turismo 500 metros antes. De ese incidente se hizo cargo una dotación de la Policía Nacional que pasaba por la zona en ese momento.

