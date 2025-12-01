El alquiler en Vigo registra un nuevo máximo: sube más que en Barcelona o Valencia

Se agotan los adjetivos para definir el estado del mercado inmobiliario de la ciudad. Según la última actualización del portal Idealista, el precio medio de las viviendas en alquiler batió un nuevo récord en noviembre: el metro cuadrado, a 11 euros. Es decir: un piso de 100 metros cuadrados se alquilaría por 1.110 euros al mes. Uno de 50, por 550 euros. El incremento en el último año es del 8%, más alto que en Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca o Córdoba. La variación trimestral en la urbe olívica roza el 4% y se sitúa en el 1,2% en la mensual.

En Galicia, la única ciudad con un incremento del precio del alquiler superior a Vigo en el último año es Lugo, con un 11,4%. En A Coruña, el porcentaje es mucho menor: 2,4%. Por encima, Ourense, con un 7,6%; Pontevedra, con un 6,6%; y Santiago de Compostela, con un 3,4%. De igual modo, la olívica sigue liderando el ranquin en términos absolutos: 11 euros el metro cuadrado, por delante de la herculina, donde llega a 10,8 euros. Desde noviembre de 2023, el récord se ha batido una decena de veces.

En román paladino: en base a los datos, no hay techo. Y no parece que este escenario vaya a cambiar próximamente, algo que perjudica a los interesados en residir en la ciudad, pero también a las empresas, puesto que, como advirtió el Círculo de Empresarios de Galicia, aleja el talento: destacó que la dificultad de acceso a una vivienda en alquiler «afecta a la movilidad de trabajadores y ejecutivos y a la competitividad a la hora de atraer talento de fuera».

A principios de mayo de 2024, el alcalde, Abel Caballero, aseguró en una entrevista concedida a FARO que no permitirá que los alquileres en Vigo «sean inasumibles para la gente joven». Lo cierto es que, después de mantener esa promesa, se han incrementado un 8% de media el precio de las viviendas anunciadas en Idealista, la más utilizada y la que más anuncios aglutina. Y parece que la escalada no tiene fin: el aumento en porcentaje roza el 17% desde noviembre de 2023.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Vigo–Tui–Baixo Miño, destacaron en su web el mes pasado que no se trata de un problema de oferta o de exceso de demanda, «como din as inmobiliarias», sino de un «modelo económico baseado no rentismo que extraer riqueza da necesidade elemental de ter un teito»: «Fondos voitre, grandes tendedores e empresas sen escrúpulos consolidaron unha clase extractiva que vive de apretar cada vez máis as familias mentres apenas contribúe ao ben común».

Limitación del alquiler

El Concello tiene sobre la mesa desde hace más de medio año un informe encargado por la propia administración que determina que la ciudad cumple uno de los requisitos establecidos por la ley estatal para poder pedir a la Xunta la limitación de los precios del alquiler, mecanismo que reclaman el Sindicato de Inquilinas de Vigo–Tui–Baixo Miño, Amnistía Internacional, Ecoloxistas en Acción, Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde y la Parroquia do Cristo da Vitoria.

El escrito, desgranado por FARO a finales del pasado mes de abril, vincula el encarecimiento de la vivienda con la escasez de oferta y señala que el precio medio de los arrendamientos ha subido en la urbe siete puntos más que el IPC en los últimos cinco años, siendo el máximo marcado de tres. Su aplicación, además de permitir aplicar topes, trae bajo el brazo bonificaciones fiscales para los propietarios y medidas de intervención para facilitar el acceso a la vivienda.

El Concello vigués, sin embargo, opta por alternativas, como intensificar el programa de incorporación de pisos vacíos al mercado del alquiler a precio limitado, promover vivienda pública, comprar propiedades para poner en alquiler o frenar la eclosión de pisos turísticos. También está la esperanza del Plan Xeral, que ampliaría la oferta. Habrá que esperar para comprobar si la declaración de zona tensionada funciona en A Coruña. De todas formas, varias inmobiliarias de la ciudad herculina detectaron que hay propietarios saliendo del mercado convencional o burlando la prohibición de subir precios con el cobro aparte, en nuevos contratos, de conceptos antes subsumidos en el arrendamiento, desde los garajes al pago de la comunidad.