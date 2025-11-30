Vigo se prepara para el segundo mayor embarque de cruceristas de su historia
Si se cumplen las previsiones, a las 10 de la noche del mismo martes, el Marella Discovery soltará amarras con su numerosa expedición
Tras una parada técnica de 17 días en los astilleros Damen, en Rotterdam, el crucero británico Marella Discovery se dispone a embarcar este martes en el puerto de Vigo a 1.763 pasajeros británicos. De esta forma, la terminal viguesa reverdece laureles al protagonizar su segundo mayor embarque de cruceristas de su historia, 16 años después de que en mayo de 2009, 2.143 pasajeros nacionales iniciaran sus vacaciones en Vigo a bordo del MSC Splendida que llegaba desde Saint Nazaire, donde fuera construido, dentro de su viaje de entrega.
Durante su reciente estancia en el astillero, el Marella Discovery fue sometido a trabajos programados de mantenimiento, renovaciones de certificados e inspecciones técnicas, tras los que puso rumbo a Vigo el pasado viernes, para atracar en el muelle de Trasatlánticos en la mañana de este lunes. Según información de la consignataria Incargo Galicia, los cruceristas llegarán a lo largo del martes a las instalaciones de Atlantic Vigo Cruise Terminal para proceder a los trámites aduaneros y embarque. Se espera que alrededor de 50 autocares vayan llegando desde Santiago de forma escalonada, con un pasaje que tiene previsto aterrizar en el aeropuerto Rosalía de Castro en vuelos chárter desde Londres-Gatwick, Manchester y Glasgow.
Si se cumplen las previsiones, a las 10 de la noche del mismo martes, el Marella Discovery soltará amarras con su numerosa expedición (el barco irá a más del 90% de su aforo), con rumbo a las exóticas islas caribeñas de Antigua, Saint Kitts, Philipsburg, Tortola, el puerto dominicano de Samaná, y final en La Romana, asimismo en la República Dominicana, desde donde regresarán en avión el 16 de diciembre a la cruda realidad del invierno británico.
