La UVigo avanza en la memoria para implantar Medicina en 2027

El rector de la Universidad de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, puso en marcha «un plan B» por si las negociaciones para la descentralización de Medicina no funcionaban. Encomendó la elaboración de la documentación y los trámites necesarios para reclamar un grado propio al vicerrector de Titulaciones, Alfonso Lago, y a la catedrática África González, que siempre se ha mostrado partidaria de que Vigo tenga su propia facultad. Dieciocho expertos están involucrados en una comisión de trabajo y otra de asesoramiento con el objetivo de implantar el título en el curso 2027/2028. En el consello de goberno que la UVigo ha convocado para mañana se abordará la hoja de ruta a seguir tras el bloqueo de Santiago al acuerdo para el reparto de la docencia.

«Nosotros estamos trabajando para que pueda implantarse cuanto antes», explica la inmunóloga África González, que ve el horizonte de otoño de 2027 «factible» para estrenar el codiciado grado de Medicina y Odontología.

El calendario para la implantación de este o cualquier otro título al que se aspire para el curso 2027/2028 está aprobado por el consello de goberno de la UVigo y es claro. El primer paso era presentar la declaración de interés por el título ante la Xunta. El plazo concluía el 17 de octubre y, ese mismo viernes por la tarde, el rector de la UVigo convocó a su gobierno para aprobarla, pero dejándola en suspenso durante un mes para dar una prórroga a las negociaciones para la descentralización. Venció hace dos semanas.

Plazos

Tras la difusión de la declaración a la comunidad universitaria y su envío a la Comisión de organización académica y profesorado (COAP), el siguiente paso es la presentación de la memoria inicial el 27 de febrero. Al mes siguiente se remite la documentación a la secretaría del centro para permitir una exposición pública del 4 al 20 de marzo. Tras recoger las alegaciones, se elaborará la memoria definitiva, que debe estar finalizada antes del 28 de abril, para poder remitirla luego a la Xunta.

Son tiempos muy similares a los maneja la Universidad de A Coruña (UDC) para reclamar también su propia facultad. Son los plazos del Sistema Universitario Galego (SUG) para las titulaciones que se quieran implantar en 2027/2028.

¿Quiénes están trabajando en la propuesta para crear la facultad en la UVigo? Una comisión redactora es la encargada de elaborar la memoria de verificación. Está integrada por diez personas. Además de Lago y González, hay otros catedráticos y profesores, así como una técnica y una estudiante predoctoral. Reciben apoyo de un comité asesor externo, con seis médicos de las áreas de Vigo, Ourense y Pontevedra, y otros dos expertos.

Ya tienen preparada la memoria justificativa y trabajan, al mismo tiempo, en la económica y el plan de estudios. «Hemos estado un poco a la espera de ver qué ocurría, pero seguimos trabajando internamente», explica González. Hasta ahora lo han hecho a distancia con envíos de documentación. La primera reunión está prevista «dentro de poco».

La catedrática está convencida de que es posible ponerla en marcha en otoño de 2027. «Tiene dos partes muy diferenciadas: la preclínica y laclínica y, para la primera hay muchas asignaturas que ya se imparten en biología, fisioterapia o ingeniería biomédica», detalla y destaca: «No estamos partiendo de cero ni en la universidad ni en los hospitales». En cuanto a las instalaciones, aunque advierte que no compete a esta comisión, explica que hay espacios en los hospitales de las tres áreas y en Biología —con los laboratorios necesarios— para arrancar en 2027. «Lo vemos factible y necesario, sobre todo, por la enorme demanda que tenemos y el ratio inferior al resto de España», dice.

Corporación local

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, considera que la petición del PP local de convocar un pleno extraordinario para pedir la facultad para la ciudad es un «intento de blanquear su posición», después de que en el anterior votaran en contra. «Se quedaron callados cuando la Xunta dijo que no», reprocha y añade: «Nosotros seguiremos reclamándola de forma inmediata.La Universidad de Vigo se lo merece».