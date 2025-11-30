Las rondallas ya calientan motores

El sonido característico de las rondallas volverá a llenar el Ifevi el próximo 17 de enero con la celebración del VIII Concurso de Rondallas del Área Metropolitana de Vigo. En esta ocasión participarán 18 agrupaciones —cuatro más que el año pasado—, entre ellas las de Baiona y Redondela, que se incorporan por primera vez al certamen.

El anuncio lo hicieron ayerel director xeral de Cultura Anxo M. Lorenzo y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, aunque el protagonismo recayó en las propias rondallas, que siguen demostrando el tirón de una tradición muy arraigada en la comarca. Cada formación, con un centenar de integrantes de media, competirá mostrando su particular manera de combinar música, vestimenta y desfile, elementos que definen este patrimonio cultural tan singular.