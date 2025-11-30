Renfe rebaja hasta un 70% los precios iniciales del AVE a Vigo por Navidad

Un alivio para el bolsillo para unos, un disgusto para el de otros. Hace poco más de un mes que Renfe desbloqueó la venta de billetes para los trenes de Larga Distancia de AVE en Galicia hasta el 28 de febrero. La apertura, lejos de incluir cambios o mejoras en la operativa, tuvo como principal queja los elevados precios para volver a casa por Navidad. En fechas como el viernes 19 de diciembre y los días siguientes el precio base se situaba por encima de los 100 euros.

Ni siquiera en los martes y miércoles de enero y febrero, tradicionalmente las fechas de menor demanda y mejores precios para viajar, se encontraban por debajo de los 40 euros. Es por ello que cientos de gallegos se tuvieron que resignar y compraron sus billetes ante el riesgo de que luego subieran aún más.

Orecios del AVE entre Madrid y Vigo con nuevos descuentos / Renfe

No obstante parece que todo fue una broma pesada del «revenue management», la política tarifaria implantada hace tres años en la que los costes van variando en función de la demanda. Tras la implantación del calendario de precios en su web de hace unas semanas, es posible encontrar viajes por 29 o 39 euros como precio base para este mes de diciembre. Una cifra que supone una rebaja de hasta el 60% en los trayectos más económicos, hasta ahora limitadas a la marca de bajo coste de Avlo en la que se limita el tamaño del equipaje y no hay cafetería a bordo.

Uno de los motivos que ha propiciado esta bajada es la campaña de «Súperprecios» puesta en marcha esta semana por la operadora pública. La medida se une a otras gracias al convenio suscrito anualmente con la Vigo Convention Bureau y permite lograr billetes de AVE desde Madrid o Zamora por 30 euros en la modalidad básica.

También desde Ourense se ofrecen tarifas especiales de 8 euros en el AVE que rodea por Santiago, compensando así la ausencia de plazas sinergiadas en el corredor actual. A su vez, Renfe ha puesto en marcha refuerzos con dobles composiciones para cubrir la alta demanda que generan las luces de Navidad en el Eje Atlántico.

La mayor parte de estas ofertas se concentran en el primer servicio diario que sale de la estación de Chamartín a las 7.41 horas de la mañana. En los otros dos AVE de cada día laborable las tarifas medias se sitúan ya por encima de los 100 euros, mientras que en el Avlo han fijado su tope entorno a los 80.

Mejores precios desde Vigo

En la relación inversa, tomando la estación de Urzáiz como origen, es donde se encuentran mejores tarifas de forma más regular. El precio base de los billetes desde el 22 de diciembre es de apenas 29 euros, estabilizándose a lo largo de todo el mes de enero en esta cifra.

Las fechas más caras para viajar entre Vigo y la capital se enmarcan con la «Operación Retorno» entre el domingo 4 y el miércoles 7 de enero, donde el precio más bajo se encuentra casi en los 80 euros.