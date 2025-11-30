Ocho empresas se alían para crear la primera patronal de pisos turísticos de la ciudad

Los alquileres vacacionales hace tiempo que juegan un papel clave en la dinamización económica de Vigo. Pese a que según los últimos datos del registro autonómico de la Xunta se han reducido respecto al mes anterior, lo cierto es que siguen suponiendo un volumen altísimo: hay 2.184. Aunque muchos son gestionados directamente por particulares, detrás de una gran parte de ellos están empresas que son las que se encargan de todo el proceso. Desarrollan la promoción a través de las diferentes portales, sobre todo sus propias páginas web y Airbnb, el contacto con el inquilino y la limpieza y mantenimiento de la vivienda con las subcontratación de esos servicios a terceros.

Ocho de estas empresas que gestionan pisos turísticos (Cíes Hoteles & Suites, Rent it properties, Cabana, Rías Baixas Rental, Rental Galicia, Your Best Host, Pisos Vigo y Mysuitel) se han aliado para crear la primera asociación de alquileres vacacionales de la ciudad, es decir, una patronal que se encargará de representar públicamente al sector y defender sus intereses. En principio, esta entidad se integraría en la federación provincial pero tendría voz propia para atender específicamente a los pisos turísticos de Vigo. La asociación se reunió hace diez días y el objetivo es que sea esta misma semana cuando se constituya oficialmente con el empresario Sergio Román, exdirector del hotel Zenit y que ahora gestiona Cies Hoteles Suites, firma en la que se engloban distintos inmuebles con alrededor de 80 pisos turísticos en Vigo, al frente de la entidad, cuyo nombre está todavía por determinar.

«Buscamos que el sector se profesionalice, por eso hemos decidido dar este paso», apunta Sergio Román. Este empresario asegura que los alquileres vacacionales son las mejores opciones para familias que buscan quedarse una estancia de varios días en Vigo y que una habitación de hotel no le sería tan cómoda. Es más, apunta que algunos hoteles de la ciudad se han reconvertido a pisos turísticos. Es el caso de Canaima, ubicado en García Barbón, que ahora está operado por la empresa de apartamentos vacacionales Olala Homes.

Esta patronal entiende precisamente que en Vigo hay espacio de sobra para ambos tipos de alojamientos, porque defienden que cada uno se dirige a un público diferente. Además, con el bum turístico que vive la ciudad en los últimos años, recuerdan que serán necesarios cada vez más plazas de alojamiento disponibles para atender a todos los visitantes que llegan a la ciudad. Algunas de esas firmas gestionan más de 150 alquileres vacacionales en la ciudad.

En Vigo cada vez hay más empresas que se dedican a la gestión de pisos turísticos y es precisamente para defenderlas para lo que nace esta asociación. Estas entidades trabajan ya como si de hoteles se tratasen. Prueba de ello es que ofrecen a todos los huéspedes una recepción las 24 horas del día. En este caso, no obstante, es telefónica, y las personas al otro lado del aparato pertenecen a una centralita ubicada en A Coruña.

Atienden en varios idiomas diferentes al ser conscientes de las distintas procedencias de los clientes. Y también permiten realizar el check-in de forma online para ahorrar tiempos. Pero no solo eso. Los pisos funcionan a través de domótica, lo que permite un control de los accesos, una gestión inteligente de la temperatura y ahorro energético ya que la climatización y las luces se activan únicamente cuando es necesario.

Para darles las mayores facilidades a los clientes, al igual que los hoteles, también han llegado a acuerdos con parkings de Vigo, como el de Rosalía de Castro, para ofrecer aparcamiento a los huéspedes a precios ventajosos.

Y más allá de que los apartamentos cuentan con cocina para aquellos clientes que quieran usarla para comer allí, también hay convenios firmados con establecimientos de hostelería cercanos a los pisos turísticos para dar desayunos especiales solo para los huéspedes de estos alquileres vacacionales. También ofrecen excursiones, subcontratadas a terceras empresas especializadas. Por ejemplo, excursiones a la isla de San Simón a cien euros por plaza, paseos de cuatro horas por la ría de Vigo en velero por setenta euros y una visita a las islas Cíes.