El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción

La fachada marítima de Vigo cuenta los meses para ganar un poco de espacio más cerca de la ría. La urbanización del último relleno de Beiramar permitirá extender hasta las mismas aguas el carril bici existente por la avenida homónima, proporcionando además a los minoristas de pescado un lugar de trabajo anexo a la ronda. El proyecto de la Autoridad Portuaria avanzado por FARO en mayo sigue avanzando en su fase administrativa, logrando captar el interés de hasta catorce empresas diferentes.

La Mesa de Contratación portuaria dio a conocer esta semana los resultados de la apertura de sobres para esta licitación, una de las que tendrá un mayor impacto diario para vecinos y trabajadores. Su presupuesto máximo es de 1,8 millones de euros y el plazo de ejecución previsto es de ocho meses. Entre las empresas interesadas figuran ocho en solitario (Alvac, Civis Global, Covsa, Francisco Gómez, Narom,Prace y Seranco) y las Uniones Temporales de Empresas de Arines, Success y Leonardo Miguélez; Novavial y Aquaterra; Oresa y Asfaltos Galaicos y Proyecon Galicia con Construcciones Fechi.

Tres años de espera

En la parte más lejana a la lonja se dará vida una terraza abierta al mar, dando continuidad a la senda ciclopeatonal que se extiende por la fachada marítima: comienza en la Praza da Estrela y continúa por toda la avenida de Beiramar hasta Bouzas. Esta nueva zona de esparcimiento ciudadano será de uso compartido para bicicletas y peatones y estará delimitada por unas jardineras con vegetación que separarán este espacio de la zona de uso logístico. El relleno lo ejecutó la empresa Trabajo y Obras Sato por unos 3,7 millones de euros y está finalizado desde hace más de tres años.

Sin embargo, la falta de definición de usos y la necesidad de asentar el terrano hicieron que se paralizara la actividad en la zona.