Justicia debe indemnizar a un vigués por la tardanza en la investigación de su denuncia

La Administración de Justicia deberá indemnizar con 15.750 euros a un vecino por las «dilaciones indebidas», es decir, la demora, que sufrió la investigación del caso por el que estaba siendo acusado. Habitualmente, en caso de condena, este retraso computa como una atenuante que rebaja la pena, si bien en este caso, como el vigués ha sido absuelto, el Estado lo indemnizará en concepto de daños por el funcionamiento anormal de la Justicia.

En su recurso, el recurrente alegó que el sentencia que lo absolvió de un presunto delito de cohecho y prevaricación en relación con el servicio de basuras del municipio de Nigrán, llegó 19 años después de los hechos y más de 9 de instrucción, lo que constituye «un escándalo procesal». Reitera que la instrucción fue «convertida de forma artificiosa en una causa general e inquisitoria y en el hecho de que se vulneraron de forma sistemática las prórrogas de instrucción».

Y es que ya el inicio de la investigación policial, en 2014, se produjo diez años después de la adjudicación del contrato de basuras, en 2004. El auto de transformación en procedimiento abreviado se dio en 2019; año y medio después llegó el escrito de la Fiscalía pero no fue hasta 2023 que la Audiencia señaló juicio. Es más, la propia Fiscalía cifra esta demora en 3 años y medio.