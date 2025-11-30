Concello y Xunta acuerdan la integración de Cedro en el Sergas a partir de 2026
El gobierno local cede el inmueble por un período de veinte años
Tras más de diez años de demandas y dos años de negociaciones formales, el Concello de Vigo ha alcanzado un acuerdo con la Xunta de Galicia para que el Centro de Drogodependencias (Cedro) pase a integrarse en los servicios sanitarios públicos del Sergas. La incorporación será efectiva el 1 de enero de 2026 y garantizará la continuidad asistencial de los más de 1.000 pacientes que actualmente atiende el centro.
El acuerdo será sometido a aprobación en un pleno extraordinario el próximo 10 de diciembre, en el que el Concello dará luz verde a la cesión del edificio donde se presta actualmente el servicio. El inmueble será transferido a la Xunta por un periodo de 20 años, tras los cuales regresará al patrimonio municipal. Según destaca el gobierno local, esta cesión convierte a la ciudad en la única de Galicia que entrega un edificio propio para la atención a personas con problemas de drogodependencia, un coste que en otros municipios asume directamente la Xunta.
El convenio contempla además el mantenimiento de los 21 puestos de trabajo del centro.
