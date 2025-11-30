Vigo cierra el primer gran fin de semana navideño

Tras un sábado pasado por agua que frustró los planes de muchas personas que querían pasar el día en la ciudad para disfrutar del alumbrado navideño, la jornada soleada que se vivió hoy sí que permitió que miles de personas pasearan por Vigo durante prácticamente todo el día. Destacaba la presencia de ciudadanos portugueses, que aprovecharon que están de puente para venir en masa a la ciudad olívica. Este lunes es todavía festivo en el país vecino, así que se espera una nueva avalancha.

Lo cierto es que este fin de semana se vivió en la ciudad un cóctel explosivo que atrajo, sobre todo hoy, a ciudadanos tanto de Portugal como de otros puntos de Galicia y de la geografía nacional. Y es que a las luces navideñas se le añadió que fue el primer domingo que las grandes superficies comerciales abrieron sus puertas. El Corte Inglés, Vialia y el Centro Comercial Gran Vía estuvieron a rebosar de ciudadanos que aprovecharon que muchas tiendas continuaron ofreciendo descuentos con motivo del Black Friday para hacer ya sus compras navideñas. También en Príncipe, donde los negocios se sumaron a esa apertura durante todo el día.

Salvo determinados momentos de congestión de tráfico, el plan de movilidad del Concello funcionó en un día que se preveía complejo también por el partido del Celta contra el Espanyol en Balaídos.

La hostelería fue el sector que más agradeció este primer gran llenazo de domingo. Prácticamente ningún hotel tenía habitaciones disponibles y se rozó el 100% de ocupación, con algunas cancelaciones el sábado debido a la lluvia. El próximo fin de semana, que coincide con el puente de la Constitución, las pocas plazas quedan son en algún alojamiento de las afueras o en pisos turísticos. El sector espera repetir este llenazo durante todos los sábados de este mes de diciembre.