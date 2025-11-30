El Chuvi ya realiza biopsias fusionadas de próstata
El Servicio de Urología del Área Sanitaria de Vigo ha incorporado recientemente a su cartera asistencial una innovadora técnica diagnóstica: la biopsia de próstata con fusión mediante resonancia magnética. Desde su puesta en marcha, hace tres meses, ya se ha aplicado a 50 pacientes, con un 80% de resultados positivos en la detección de cáncer.
Consiste en obtener tejido prostático con una punción guiada por la combinación de imágenes de una resonancia magnética previa del paciente y una ecografía en tiempo real. A diferencia de las biopsias convencionales —realizadas por vía transrectal únicamente con ecografía—, las fusionadas se efectúan por vía transperineal y permiten superponer la imagen ecográfica en movimiento sobre la resonancia magnética, lo que aumenta la precisión del diagnóstico.
