Desfile de arte por Navidad: danza, música y creatividad en el 'corazón' de Vigo

De Nueva York a Kawasaki, la Navidad de Vigo da la vuelta al mundo, pero solo los que se pasean por Príncipe, Porta do Sol o la Plaza de la Constitución saben que su verdadera esencia va mucho más allá de los doce millones de leds. Está en la gente, en la ilusión de los niños y niñas y en aquellos que convierten las calles en pasarelas de arte. Los artistas urbanos ya son una parte esencial del paisaje vigués en estas fechas. Cerca del famoso árbol posiblemente haya algún guitarrista o violinista para ambientar la escena; a escasos metros, un gorila gigante espera con los brazos abiertos, quizás, algún fotógrafo retrate ese momento. Entre espectáculos de baile, magia, circo y música se va formando la Navidad en el centro de la ciudad.

Manolo es argentino, lleva solo un año en Galicia, pero gracias al violín, ya se ha hecho con algunos rincones de Vigo. «Comencé a tocar en la calle para darme a conocer, abrirme un hueco», explica. Estudió música durante ocho años. Ahora, además de disfrutar de su conexión con el público, aprovecha estas fechas para hacer contactos: «Hay mucha gente, trato de estar siempre porque uno no sabe quién lo está mirando». El famoso All I want for christmas is you de Mariah Carey o El burrito sabanero no son los únicos temas que suenan en «la ciudad donde vive la Navidad».

En ese furor festivo hay hueco para la música tradicional gallega, también para villancicos típicos de otras culturas. Luis José García canta los venezolanos, hace apenas un mes que llegó a la ciudad y quiere ayudar a sus «compatriotas» a que se sientan «como en casa». Agradece la respuesta del público. «Un señor se acercó a mí para decirme que había vivido 15 años en Venezuela, le canté una canción muy conocida allí y lloró de la emoción», recuerda.

Experiencias como esta las comparten las decenas de artistas que actúan en la calle durante la época más mágica del año. María Pérez es gaiteira. A ella, su mayor regalo se lo hizo Antón, un niño de cuatro años que se ha vuelto su «fan incondicional». Siempre que la ve, corre a saludarla. Por si se lo encuentra, María lleva consigo una gaita de juguete para poder tocar juntos. Aunque asegura que lo mejor que le ha dado la calle ha sido la gente, también admite que, por otra parte, ha sido lo peor: «Algunos se creen que porque no estamos encima de un escenario nos pueden tratar como les dé la gana». Actúa casi todos los días, de 12.00 a 20.30 horas, confiesa que, a pesar de que le guste, lo hace por una motivación económica. «Estudié música y solo hay tres opciones: dar clase, tener mucha suerte o tocar en la calle, y se me da fatal dar clases».

Gabriel Craciun toca el violín en Príncipe. / Marta G. Brea

Lleva trabajando como artista urbana desde 2021 y explica que entre ellos existen normas no escritas: «El primero que llega es el que se queda con el sitio, aunque no todos lo cumplen». Lo normal es que siempre se coloquen en las mismas zonas, a una distancia rigurosa entre unos y otros para no solaparse. La mayoría tiene buena relación, muchos acaban colaborando, es lo que le sucedió a Gabriel Craciun. Lleva 23 años tocando el violín en las calles de Vigo. Cuando llegó a España desde Rumanía aún no sabía el idioma, su forma de comunicarse con la gente era a través de la música, y así lo hizo, salió a la calle y comenzó a tocar: «No solo quiero que la gente me escuche, sino que sienta lo que yo siento».

Confiesa que al principio sentía «mucha vergüenza», estaba acostumbrado a dar actuaciones con grupos grandes en Rumanía, pero nunca había interpretado en la calle. «Poco a poco veía que la gente se paraba, me miraba y me escuchaba, y me empezó a gustar», recuerda. Con el tiempo, conoció a más artistas y pudo tocar en diferentes grupos. Con su experiencia puede afirmar que la Navidad es una época más afable para tocar en la calle, «la gente está más alegre y más receptiva». Los beneficios económicos son mayores que en cualquier otro momento.

Pero no solo se disfruta de la música, también hay estatuas, personas que permanecen tan quietas que te hacen dudar de si son reales o no, magos que desafían todas las reglas, payasos que atraen las risas o bailarines dispuestos a dejar al público con la boca abierta en tan solo cinco movimientos. Todo está preparado para ahuyentar el aburrimiento. Cualquiera que pase una tarde de Navidad en el centro de Vigo encontrará alguna opción que se adapte a su gusto, desde improvisación de rap, hasta ópera, desde el arpa hasta la guitarra.

Regulación

En las últimas navidades el Concello estableció medidas para reducir el impacto acústico de las fiestas. Afectaban, sobre todo, al volumen de los villancicos, pero los artistas urbanos se mantienen en un limbo legal. La gaiteira María Pérez denuncia que la falta de normativa les perjudica. «La gaita es un instrumento que suena muy alto, si un vecino llama para quejarse, me echan», explica la joven; «no hay nada que nos proteja».

Asegura que siempre respeta las horas de descanso: «No me voy a poner a tocar a las 10 de la mañana, ni a las 10 de la noche», aclara. Por su parte, muchos de los vecinos del centro también echan en falta una regulación, «lo peor es el ruido constante, a todas horas», resalta una mujer que vive cerca de la Colegiata. Ella cree que se debería tener cuidado con los altavoces que emplean algunos de estos artistas. «Muchas veces tienen un volumen muy alto», resalta. Por ahora, el Concello se rige bajo la normativa de contaminación acústica. María recuerda que necesitan «protección» para poder seguir ponéndole banda sonora a la ciudad.