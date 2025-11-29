Zona Franca blinda su alianza biotecnológica en la península

Tres años después de que se crease el proyecto POCTEP IberoBio, de apoyo al sector biotecnológico, la iniciativa ha llegado a su fin, anque sus integrantes seguirán potenciándola para consolidar y lograr más y mejores resultados. Entre estos socios figura la Zona Franca de Vigo –a mayores de centros tecnológicos y universidades de Galicia, Castilla y León, Extremadura Andalucía y Portugal–, cuyo delegado, David Regades, destacó ayer la importancia de continuar con esta colaborar para «posicionar e internacionalizar un ecosistema biotecnológico ibérico competitivo, innovador y sostenible».

La ciudad portuguesa de Braga

acogió la rúbrica de una «declaración de intenciones» por parte todos los socios de IberoBio, que han subrayado su vocación de continuidad con esta rúbrica.

Entre los objetivos compartidos que se derivan de esta firma, las entidades participantes promoverán un modelo de gobernanza colaborativa, trabajarán en asegurar la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema biotech ibérico transfronterizo, consolidar los resultados y herramientas generadas durante el proyecto IberoBio, capitalizar las buenas prácticas, fomentar la cooperación y el conocimiento a ambos lados de la frontera e impulsar la internacionalización del ecosistema biotecnológico ibérico.

Los 12 organismos aseguran también trabajo conjunto para la incorporación de nuevos socios estratégicos de las regiones ibéricas. De hecho, la Zona Franca de Vigo desarrolló el Campus IberoBio que, como en el caso de otras plataformas colaborativas y bio-herramientas creadas, se va a mantener y actualizar.

Este proyecto contó con un presupuesto de 2 millones de euros, ha estado liderado en Galicia por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), la Zona Franca de Vigo, Universidad de Santiago (USC), Uninova y el Igape.