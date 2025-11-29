El violador de Travesía ingresará en prisión tras ser extraditado a Madrid

Miguel Ángel Wilson Aquino, uno de los dos condenados por la violación grupal de la que fue víctima una joven de 18 años en un piso de la Travesía de Vigo en 2022 ya está en España. Más de dos meses después de ser detenido en República Dominicana, a donde se fugó para evitar cumplir una condena de 11 años y seis meses de cárcel, se completó ayer con su traslado a Madrid. Previsiblemente, y según precisaron fuentes próximas al caso, Wilson Aquino ingresará en una prisión madrileña a la espera de su traslado a Vigo, donde deberá ser ratificado este ingreso en la cárcel.

Este joven peluquero de profesión de 32 años de edad escapó de España en mayo, apenas unos días después de ser sentenciado. Tras coger un primer avión en Oporto (Portugal) y hacer escala en Zurich (Suiza), logró volar hasta su país natal, donde permaneció desde entonces y donde acaba de ser arrestado en virtud de la orden internacional de detención y la de extradición acordadas por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y bajo custodia de la Audiencia Nacional.

Dos meses atrás se producía el arresto en San Pedro de Macorís, municipio del sureste dominicano ubicado a orillas del mar Caribe, entre la capital Santo Domingo y Punta Cana, popular enclave turístico situado a poco más de 100 kilómetros. Concretamente, lo sorprendieron en el barrio de Restauración mientras se desplazaba, según informaron las autoridades del país, en una «jeepeta» CRV (vehículo todoterreno) de color plateada. Fue la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del país la que, recibido el requerimiento por parte de las autoridades españolas, ordenó su captura «con fines de extradición». Y dicha detención la materializaron en una labor conjunta entre agentes de la Policía Preventiva de la Dirección Regional Sureste y oficiales de la OCN Interpol Santo Domingo.

La condena que deberá cumplir en Vigo será recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, último resquicio que le queda a Wilson Aquino tras la ratificación de la pena por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el Alto Tribunal gallego rechazó los recursos tanto de Wilson como de su compañero, también partícipe de esta agresión sexual grupal que incluso grabaron en vídeo con el teléfono móvil.

Según el fallo, la víctima había conocido a los agresores el mismo día de los hechos, en septiembre de 2022, y tras una discusión, mientras ella mantenía relaciones consentidas con uno de ellos, el otro entró y ambos la agredieron. La prueba clave fue la grabación del acto y el testimonio de los agentes que acudieron al lugar.